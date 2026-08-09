יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יוסי מרשק

יוסי מרשק ( צילום: Israeli Public Broadcasting Corporation )

כולנו מכירים את יוסי מרשק מ"היהודים באים", "פלפלים צהובים", "קופיקו" ושלל סדרות וסרטים, אבל מאחורי אחד השחקנים והקומיקאים המוכרים בישראל מסתתרים לא מעט פרטים מפתיעים. לרגל יום הולדתו ה-57, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. הוא בכלל נולד בארצות הברית מרשק נולד ב-9 באוגוסט 1969 בוויסקונסין שבארצות הברית. הוריו שהו שם בעקבות השתלמות של אביו, שהיה רופא אף-אוזן-גרון, ואמו עבדה כאחות באותו בית חולים. בהמשך המשפחה עלתה לישראל והוא גדל ברחובות. 2. לפני המשחק הוא בכלל עמד בשער כנער מרשק שיחק כדורגל ואף היה שוער בקבוצת הילדים של מכבי רחובות. בהמשך למד בתיכון דה-שליט בעיר, הרבה לפני שהפך לפנים מוכרות על המסך. 3. הוא היה לוחם בצה"ל בשירותו הצבאי שירת מרשק כלוחם ביחידת מורן של חיל התותחנים - התחלה די רחוקה מעולם הקומדיה והמשחק שאליו הגיע בהמשך. 4. הוא עזב את ישראל לחמש שנים לאחר רצח יצחק רבין עבר מרשק למנהטן והתגורר שם במשך כחמש שנים. במהלך התקופה למד במשך שנה קולנוע באוניברסיטת ניו יורק. לאחר פיגועי 11 בספטמבר הוא חזר לישראל. 5. "פלפלים צהובים" הביאה לו את אחד ההישגים הגדולים בקריירה ב"פלפלים צהובים" גילם מרשק את יניב, לצד עלמה זק ויהודה ברקן. התפקיד זיכה אותו בפרס האקדמיה הישראלית לטלוויזיה לשחקן הטוב ביותר בסדרה דרמטית לשנת 2011.

יוסי מרשק ( עודד קרני )

6. הילדים מכירים אותו דווקא מ"קופיקו"

לצד התפקידים הדרמטיים והסאטיריים שלו, דור שלם מכיר את מרשק כשלומקה לזר מהסדרה "קופיקו", תפקיד שאותו החל לגלם כבר בשנת 2009.

7. הוא הפך לאחד המזוהים ביותר עם "היהודים באים"

משנת 2014 מרשק הוא חלק מהקאסט של תוכנית המערכונים הסאטירית "היהודים באים". לאורך השנים גילם שם שורה ארוכה של דמויות היסטוריות וציבוריות והפך לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם התוכנית.

8. הוא לא מסתיר את הדעות הפוליטיות שלו

מרשק מזוהה לאורך השנים עם השמאל הישראלי וגם מגדיר את עצמו כאקטיביסט פוליטי. בשנים האחרונות הוא התבטא בפומבי בנושאים פוליטיים, השתתף בקמפיין של הקרן החדשה לישראל וממשיך לעסוק בפוליטיקה גם בפודקאסטים ובראיונות.

9. הוא היה נשוי למיה דגן

בשנים 2004-2006 היה מרשק נשוי לשחקנית מיה דגן. שנים לאחר מכן הכיר את השחקנית נעמי לבוב במהלך הצילומים ל"הכל הולך", והשניים היו בזוגיות במשך כמה שנים.

10. הוא ונעמי לבוב הביאו ילד נוסף גם אחרי הפרידה

למרשק וללבוב נולדה בת בשנת 2016. השניים נפרדו בתחילת 2018, אך כמה שנים לאחר הפרידה החליטו להביא יחד ילד נוסף, ובאוגוסט 2022 נולד בנם השני.