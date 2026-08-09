"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים

סרוגים ( (צילום: שאטרסטוק )

שבוע חדש מתחיל, והחופש הגדול/ “בין הזמנים" מתקדמים בצעדי ענק לקו הסיום. מערכת הבחירות 2026 לעומת זאת, זוחלת בצעדי צב לקראת קו הסיום שנדמה שמתרחק כל הזמן והידיעה שזה הולך לקרות ככל הנראה "אחרי החגים" רק מרחיקה עוד יותר את יום הבוחר, והנבחרים יעשו הכל כדי להגביר את עניין הציבור בכל מה שיש להם להציע במצע כדי להרוויח בקלפי עוד קול שעשוי לשנות הכל. השבוע האחרון של מנחם-אב מהווה את שיאה של "עונת המלפפונים" תשפ"ו רגע לפני שכולם חוזרים מהחופשות הביתה, בני הישיבות חוזרים מהטיולים לבית המדרש ומופעי הסליחות עם קולות השופר מבתי הכנסת, מזכירים לכולם ששנת תשפ"ז כמעט כאן- וזה הזמן להתחיל להמציא לה ראשי תיבות. מה דעתכם על: “תהא שעממת פוליטית זמנית"?. סבירות גבוהה שעד ראש-השנה יחשבו על משהו יותר מוצלח.. עד שקול שופר חזק מאד יעורר אותנו, מדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים במקומכם את האצבע על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט.

יונתן אוריך ( צילום: יונתן שאול\פלאש 90 )

בפוליטיקה

מערכת הבחירות 2026 עדיין בראשיתה אבל כל השחקנים הוותיקים והחדשים מנסים לעשות רעש כי כל קול קובע, במיוחד כשהסקרים לא החלטיים ועדיין לא משקפים מגמות למעט העובדה שלאף גוש אין כרגע רוב שמבטיח הקמת ממשלה יציבה לשנים הבאות עלינו לטובה.

המפלגות שמעוררות לאחרונה הרבה עניין הן "מפלגת ארדן-אדלשטיין" שעדיין מתגבשת לאט בניסיון להיות "ליכוד רל"בי" משמעותי עד הבחירות, ומפלגה חדשה נוספת שמעוררת עניין היא "בית ציוני" של טרופר והנדל שצירפה לאחרונה לשרותיה את שירה, אמו של ענר שפירא הי"ד, שכפי שפורסם בסרוגים התפטרה מעבודתה במשרד המורשת כדי לעבור לפוליטיקה ולהמשיך את מורשת בנה הגיבור.

אבל עזבו אתכם ממפלגות - מה שחם כרגע זה דווקא נושא הביטחון שנכרך בפוליטיקה, והמערכת כולה סוערת על הפרסום בישראל היום שמאשים שלושה מיועצי נתניהו בהעברת מידע מסווג לקטאר בזמן מלחמה כדי להחליש את מצרים.

נדמה שאין פוליטיקאי בארץ שלא הגיב על זה, והפרשה מרחיקה עוד יותר את נתניהו מכלי התקשורת שפעם כונה "הביביתון". מה שבטוח - “ישראל היום" כנראה יכולים לשכוח שרה"מ יעניק להם ראיון ערב-חג ויאחל לעיתון וקוראיו "שנה טובה יותר" (ובלי אף רמיזה לסיקור אוהד חס וחלילה).

גרשון מסיקה ( צילום: מרים אלסטר/פלאש90 )

כדי לחבר בין הפוליטיקה למגזר, גרשון מסיקה שהיה בעבר ראש המועצה האזורית שומרון הודיע על כוונתו להתמודד בפריימריז בליכוד (אם יתקיימו כמובן) על המקום ה-27, השמור לנציג התיישבות, בניסיון להחזיר מתיישבים ליכודניקים הביתה, וככל הנראה גם מפלגות נוספות ילכו בדרך הזו וינסו להביא מתיישבים מובילים שרוצים לחזור למשחק הפוליטי כדי להראות שיש דואגים להתיישבות שאינם סמוטריץ’.

השר איתמר בן גביר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

במגזר

פרשת העברת המידע לכאורה של שלושה מיועצי רה"מ כדי להחליש את מצרים בזמן מלחמה, עוררה סערה לא רק ציבורית אלא גם מגזרית כיוון שמעורבים בה יונתן אוריך שכבר מסובך בפרשת קטארגייט, ובנוסף לזה הסרוגים בשטח וגם בפאנל כיפות ברזל עדיין חלוקים בדעותיהם לגבי התאמתו של השר בן גביר לתיק הביטחון שהודיע כי בכוונתו לדרוש בממשלה הבאה.

אם עד עכשיו חשבו כולם שהנושא של הבחירות במגזר יהיה המשפטי- נראה שפרשיית קטאר החדשה מושכת לכיוון הביטחוני ואולי זה לא מקרה שבשבוע הבא יקראו בבתי הכנסת את פרשת שופטים ושוטרים..

בנוסף, זמן-אלול מגיע ובני הישיבות יחזרו בסוף השבוע לבתי המדרש, כולל כמה ישיבות חדשות ושלוחות של ישיבות קיימות. זמן בריא ומוצלח לכולם!

מיצרי הורמוז ( צילום NASA )

בעולם

המלחמה באיראן ככל הנראה לא תתחדש במלוא העצמה גם השבוע, למרות שאי אפשר לדעת כלום כשמדובר בטראמפ. כהכנה להסלמה אפשרית במפרץ חתמו סעודיה טורקיה ופקיסטן על הסכם הגנה משותף, ואיחוד הכוחות מערער עוד יותר את המצב בים האדום וביבשות שסביבו שחוששות מאפשרות קיצונית של מרחץ דמים בימים.

ההערכה היא שאיראן לא תשתוק על הברית המתגבשת, ואולי זה יצית מחדש את הפתיל הקצר של נשיא ארה"ב הלא צפוי, וזאת למרות שנראה שעל פני השטח מגמתו כעת היא להגיע להסכם עם או בלי הסכמת כל הגורמים המעורבים בסכסוך האיראני אמריקני הבלתי נגמר.

ג'קי אזולאי ( צילום: מתוך מאסטר שף/ קשת 12 )

בתרבות

אל תצפו ליותר מדי דברים חדשים בטלוויזיה שלכם בעונה החמה בשנה, אלא בעיקר לשלבים אחרונים של תכניות מציאות וותיקות ומחזור מחדש של תכניות וותיקות.

"חתונה ממבט ראשון" סוגרת עונה שנדמה היה שלא תיגמר לעולם ובסופה תדעו מי נשאר עם מי עד עצם היום הזה ומי לא רוצים לראות זה את זה בחיים ובטלוויזיה ב-VOD. גם "רוקדים עם כוכבים" מתקדמת לאירוע הגמר עם שידורים חיים חלקיים וספיישלים שצולמו מראש בלי הדחות. עד סוף הקיץ תפסיקו לרקוד.

העונה החדשה והמי יודע כמה במספר של "מאסטר שף" חוזרת למסך השבוע ובין היתר בנבחרת החלומות תוכלו לפגוש את השפית וכוכבת הרשת ג’קי אזולאי שכבר ניסתה את מזלה בתכניות ריאליטי מגוונות כולל הישרדות וחוזרת לתכנית שגילתה אותה בניסיון לזכות בעוד 15 דקות יקרות של תהילה.

מנור סולומון ( צילום: ההתאחדות לכדורגל בישראל )

בספורט

שתיים מהנציגות הישראליות בכדורגל המתמודדות במוקדמות הליגות האירופיות , מכבי ת"א ובית"ר ירושלים, ינסו לשרוד ולהציל את עצמן מהדחה משפילה אחרי שספגו בשבוע שעבר הפסדים כואבים מצסק"א סופיה (3:0) ואוסטריה וינה (2:1). הפועל באר שבע עם יתרון 1:0 במוקדמות ליגת האלופות והפועל תל אביב עם יתרון 2:0 במצב הרבה יותר טוב.

הכדורגלן הישראלי מנור סולומון צפוי להשלים במהלך השבוע את העברתו מטוטנהם לווסטהאם בעסקה ששווייה הכולל מוערך ב-7 מיליון ליש"ט.

בכדורסל המקומי מכבי ת"א רשמה הישג קטן רגע לפני העונה החדשה ביורוליג כשעודד קטש התברג בעשיריה הראשונה של המאמנים הטובים במפעל ודורג במקום השביעי והמכובד, כשמכבי עדיין מחפשת כוכב זר שיקל את העבודה על רומן סורקין.

אנס קאנטר מתמודד ל-WNBA ( מתוך ערוץ i24News )

נסיים בידיעה מצחיקה מהכדורסל העולמי על שחקן ה-NBA לשעבר, הפרו-ישראלי הטורקי אנס קאנטר פרידום שהודיע בצעד מחאתי על הצטרפותו לליגת כדורסל הנשים WNBA במחאה על אפליה מגדרית וכדי לעצבן עוד יותר את הטורקים. הבעיה היא שיש מצב שהוא עלול להיבחר בשל החוקה של ליגת הכדורסל והאותיות הקטנות, ואז הליגה הנשית האמריקאית עלולה להפוך למעורבת וכבר למדנו מחיל השריון הישראלי עד כמה זה מעורר מחלוקת..

אלה הנושאים שיעסקו השבוע את "סרוגים" – ועד כאן "מסרגה" ליום ראשון!