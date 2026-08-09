ארדן משיב למתקפת הליכוד: "מנציחים השתמטות"

יו"ר המפלגה החדשה גלעד ארדן הגיב היום (ראשון) למתקפה החריפה של הליכוד נגדו ונגד שותפו יולי אדלשטיין. לאחר שבמפלגה כינו את השניים "פייק ימין ממורמרים", ארדן טען כי דווקא הנהגת הליכוד פוגעת בעמדותיהם של מצביעי הימין.

"מי שגונב את קולות מצביעי הימין הם אלו שמנציחים השתמטות ומפקירים את משפחות הלוחמים והמשרתים", מסר ארדן בתגובה.

בכך הפנה ארדן את הדיון מהטענות על הקמת מפלגה שתגרע קולות מהליכוד אל סוגיית גיוס החרדים. לדבריו, מי שאינם פועלים לשינוי המצב הקיים בסוגיית הגיוס הם אלה שאינם מייצגים את רצונם של מצביעי הימין.

ארדן התייחס גם לתקופת ההתנתקות מגוש קטיף, והציג את עמדותיהם שלו ושל אדלשטיין מאותה תקופה מול עמדתה של הנהגת הליכוד הנוכחית.

"חשוב גם שנזכור, ארדן ואדלשטיין הם אלה שנלחמו בכל כוחם כנגד חרפת העקירה מגוש קטיף, בעוד הנהגת הליכוד הנוכחית דווקא תמכה בה", אמר.

התגובה מגיעה בעקבות הודעה רשמית נוספת שפרסם הליכוד נגד השניים. במפלגה אמרו: "אדלשטיין וארדן הם פייק ימין ממורמרים. הם פועלים לגנוב קולות ולהעבירם לממשלת ההונאה של גוש השמאל בראשות איזנקוט עם יאיר גולן והאחים המוסלמים".

העימות החל לאחר שארדן חשף בריאיון ל"פגוש את העיתונות" כי בימים האחרונים הוצע לו שריון ברשימת הליכוד לקראת הבחירות, אך הוא דחה את ההצעה.

"הוצע לי שריון בליכוד, ממש בימים האחרונים, דחיתי את זה על הסף", סיפר ארדן. לדבריו, הוא אינו מעוניין לשוב למערכת שבה לא תהיה לו אפשרות להנהיג ולהוביל, והבהיר כי אינו מעוניין להיות מספר שתיים של מנהיג אחר.

בליכוד הכחישו תחילה את טענתו ומסרו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הציע לארדן שריון, באופן ישיר או עקיף. לאחר מכן פרסמה המפלגה את ההודעה החריפה נגד ארדן ואדלשטיין.