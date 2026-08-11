סוף כל סוף אפשר לומר: ארי ונועה מ"חתונמי" ביחד?

יש הרבה דימיון בין ארי לנועה, אבל גם לא מעט דברים שהפריעו לקשר הזה לעבוד כמו שצריך. ארי הרבה פעמים רצה לשהות רגע ולדבר על הדברים שהוא עובר ונועה זזה יותר מהר ובקצב אחר, מה שגרם לכל מיני קצרים בתקשורת ביניהם.

אבל אולי בכל זאת? הערב (שלישי) הם הגיעו להחלטה בפרק ההחלטות, למרות כל הדברים שעברו יחד לאחר 42 ימים - שהם נפרדים.

"אני כל כך מאושר שפגשתי אותך", אמר ארי לנועה וגם הודה שהוא אוהב אותה. למרות זאת הוא בוחר להיפרד ממנה במכתב שהוא מקריא לה מהסמארטפון. נועה במכתב שלה דווקא מבקשת שהם ימשיכו ביחד, אבל כנראה שזה כבר לא יקרה. "אשאר המעריצה הכי גדולה שלך, יוצאים מכאן קרובים יותר", סיכמה נועה.