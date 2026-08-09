"פייק ימין ממורמרים": הליכוד במתקפה על ארדן ואדלשטיין

גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ( ללא )

העימות בין הליכוד לבין גלעד ארדן ויולי אדלשטיין מחריף. בהודעה רשמית נוספת שפורסמה היום (ראשון), תקפו בליכוד את השניים וכינו אותם "פייק ימין ממורמרים", זאת לאחר שארדן טען כי הוצע לו שריון ברשימת המפלגה לקראת הבחירות.

בליכוד אמרו: "אדלשטיין וארדן הם פייק ימין ממורמרים. הם פועלים לגנוב קולות ולהעבירם לממשלת ההונאה של גוש השמאל בראשות איזנקוט עם יאיר גולן והאחים המוסלמים". ההודעה החריפה היא השנייה שמפרסם הליכוד בעקבות דבריו של ארדן, שהודיע על הקמת מפלגת ימין חדשה יחד עם יולי אדלשטיין. העימות החל לאחר שארדן חשף בריאיון ל"פגוש את העיתונות" כי בימים האחרונים הוצע לו שריון ברשימת הליכוד, אך הוא דחה את ההצעה באופן מיידי. "הוצע לי שריון בליכוד, ממש בימים האחרונים, דחיתי את זה על הסף", אמר ארדן. לדבריו, הסירוב לא נבע מהמקום שהוצע לו ברשימה, אלא מרצונו שלא לחזור למערכת פוליטית שבה לא יוכל להנהיג ולקבל החלטות באופן עצמאי.

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"אין לי שום עניין להיות שוב בתוך מערכת שאין לי בה יכולת להנהיג ולהוביל", הסביר ארדן. הוא הוסיף: "לא מעניין אותי להיות מספר שתיים של אף מפלגה, לא מעניין אותי להיות כפוף להחלטות הפוליטיות של איזשהו מנהיג, ולא משנה של איזה מפלגה".

בליכוד מיהרו להכחיש את הדברים ובהודעה הראשונה שפרסמו טענו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הציע לארדן מקום משוריין ברשימת המפלגה.

"ראש הממשלה נתניהו לא הציע לגלעד ארדן שריון, לא בדרך ישירה ולא בדרך עקיפה", מסרו בליכוד.

כעת עוברים בליכוד מהכחשת הטענה על השריון למתקפה פוליטית ישירה נגד ארדן ואדלשטיין. במפלגה מאשימים את השניים בניסיון למשוך קולות ממצביעי הימין ולהעבירם, לטענת הליכוד, לממשלה בראשות גדי איזנקוט ובשיתוף יאיר גולן.

העימות מגיע זמן קצר לאחר שארדן ואדלשטיין הציגו את השותפות הפוליטית החדשה שלהם. בעקבות טענתו של ארדן על הצעת השריון והכחשת הליכוד