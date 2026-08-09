מכה לאלוף בלוט: בימ"ש המחוזי דחה את ערעור האלוף בעניין דרדיק

שופט בימ"ש המחוזי ירושלים, אברהם רובין, דחה את הערעור אותו הגיש אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט באמצעות הפרקליטות כנגד טל ינון דרדיק וקבע כי החלטת בימ"ש הצבאי לערעורים באיו"ש, אשר פסק כי הצו של האלוף בלוט אינו ישים - תיוותר על כנה. דרדיק עצור במגרש הרוסים ושובת רעב במחאה על הצו המנהלי אשר הוצא כנגדו בידי האלוף בלוט כבר 34 יום.

בעקבות ההחלטה עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו אשר מייצג את דרדיק, החל לפעול לשחרורו המהיר ממעצר. הערעור הוגש בניגוד לעמדתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ אשר הורה שלא להמשיך בצו כנגד דרדיק. החלטת האלוף להגיש ערעור כנגד החלטת השר עוררה סערה ציבורית רחבה.

עו"ד משה פולסקי מסר "‏אנחנו מברכים על החלטת בימ"ש המחוזי אשר דחה את הערעור של האלוף בלוט. האלוף למעשה הכניס את דרדיק למעצר למשך למעלה מחודש כאשר היה ידוע וברור לכולם שהצו הזה לא ניתן ליישום, לא חוקי ולא תקף. כל התרגילים המשפטיים שניסה האלוף בלוט או גורמים מטעמו לא צלחו, בסופו של דבר שתי ערכאות משפטיות קבעו כי הצו לא תקף. אנחנו מצפים ומבקשים כי אלוף פיקוד מרכז ושירות הביטחון הכללי יעשו בדק בית לגבי התנהלותם בסיטואציה הקשה הזו".