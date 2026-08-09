עכשיו כבר אפשר לגלות: האם תומר ולייקי נשארו יחד?

תומר ולייקי מ"חתונמי" עברו תהליך לא פשוט. מהרגע שנפגשו מתחת לחופה לא היה את הקליק הראשוני ובהמשך הם עברו מעין סוג של משבר כאשר תומר הודה בפני לייקי שהוא לא מצליח להימשך אליה.

הערב (ראשון) הם הודיעו על ההחלטה שלהם בפרק ההחלטות ששודר בקשת 12. בסופו של דבר, למרות כל הסיבוכים והקשיים ובניגוד לכל התחזיות - הם החליטו להישאר ביחד.

כבר בתחילת התהליך טען תומר שהוא לא מספיק נמשך ללייקי, אך לבסוף החליט להמשיך איתה את המסע בסיום 42 הימים.

האמת צריכה להיאמר: מצד אחד, הערכה רבה לתומר על הכנות בתחילת הדרך. לא טוב לחיות בשקר, וטוב שהדברים נאמרו בגלוי. מצד שני, אם תומר לא יצליח לעבוד על עצמו ולצאת מהתסביך הזה, הסיכויים שלהם להישאר יחד שואפים לאפס. אין להם מה לחפש יחד אם הוא לא מסוגל לראות בה פרטנרית מלאה. בסופו של דבר הוא הוכיח שהוא מסוגל לרצות מישהי, גם אם בהתחלה הוא לא חושב שהיא מתאימה.