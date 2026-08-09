הזמר המוכר שנעצר בחשד לאלימות - ישוחרר למעצר בית

הזמר המוכר שנעצר אמש (שבת) בחשד לאלימות נגד בת זוגו, ישוחרר היום (ראשון) למעצר בית. הזמר צפוי להשתחרר בשעה 16:00 ולעבור למעצר בית בבית אמו למשך חמישה ימים.

העבירות המיוחסות לו הן איומים וחבלה ברכב, זאת לאחר שעל פי החשד חלון רכבה של בת זוגו נמצא שבור.

בת הזוג הגיבה לפרשה

מוקדם יותר היום התייחסה בת זוגו של הזמר לראשונה לפרשה. בפוסט שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה סיפרה על מצבה בעקבות האירועים והכחישה בתוקף את הטענה שלפיה ניסתה לדרוס את בן זוגה. "עברתי לילה מטלטל מאוד. נפשית אני פשוט מרוסקת", כתבה.

בהמשך ביקשה להתייחס ישירות לגרסה שעלתה במהלך העימות: "בואו נבהיר דבר אחד, לא דרסתי אף אחד. האשמה חסרת בסיס לחלוטין".

בת הזוג הוסיפה כי היא מעדיפה להשאיר את בירור הפרטים בידי המשטרה: "תודה לאל, למשטרה יש את כל הפרטים והכול נמצא בידיים שלהם ואני סומכת עליהם שיעשו את העבודה שלהם כמו שצריך. אף אחד פה לא יודע מה הסיפור ומה קרה, אז לא להסיק מסקנות".