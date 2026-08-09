חופשת חגי תשרי הקרובה מסתמנת כעמוסה במיוחד עבור חובבי המוזיקה והספורט הישראלים. מנתוני חברת לייבטיקטס עולה כי אלפי ישראלים כבר הבטיחו את מקומם בהופעות של האמנים הגדולים בעולם ובמשחקי הכדורגל המרכזיים באירופה, לצד אירועי ספורט בינלאומיים נוספים.

בראש רשימת ההופעות המבוקשות ניצב סיבוב ההופעות של סלין דיון בפריז, שיחל ב-12 בספטמבר. הזמרת הקנדית, שחזרה לבמות לאחר מאבק במחלה נדירה, מושכת עניין עצום מכל רחבי העולם. בשל הביקוש הגדול, מחירי הכרטיסים עלו באופן משמעותי בחודשים האחרונים וכיום מתחילים בכ-900 אירו. לכל סיבוב ההופעות צפויים להגיע כ-1,500 ישראלים.

גם הופעותיה של שאקירה במדריד במהלך ספטמבר ואוקטובר זוכות לביקוש גבוה, עם מחירי כרטיסים החל מ-125 אירו וצפי ליותר מ-500 ישראלים. הזמרת הקולומביאנית, שהפכה לשם נרדף למונדיאל בזכות הלהיט האגדי "Waka Waka", ממשיכה למשוך קהל נאמן מישראל.

עניין רב נרשם גם בהופעות של רובי וויליאמס, עם כרטיסים החל מ-335 אירו, ושל ג'יי-זי בפריז, החל מ-150 אירו. הזמר הבריטי רובי וויליאמס, שכבר הופיע בישראל בעבר, ממשיך להיות אחד האמנים המבוקשים בקרב הקהל הישראלי.

הדרבי של מנצ'סטר מוביל את רשימת המשחקים

גם מגרשי הכדורגל באירופה צפויים לארח אוהדים ישראלים רבים. הדרבי של מנצ'סטר ב-13 בספטמבר מוביל את רשימת המשחקים המבוקשים, עם מחירי כרטיסים החל מ-375 פאונד. המפגש בין שתי קבוצות העיר מושך תשומת לב עצומה מכל העולם, והישראלים אינם יוצאי דופן.

בסוכות תתקיים פגרת נבחרות, ומי שלא הצליח להגיע למונדיאל יוכל לצפות במשחקי ליגת האומות. בין המפגשים המרכזיים: אנגליה מול ספרד בלונדון וצרפת מול איטליה בפריז. מחירים לדוגמא: לאציו-מילאן ברומא (החל מ-110 אירו), אנגליה-ספרד (החל מ-185 פאונד) וצרפת-איטליה (החל מ-160 אירו).

מחוץ לאירופה, גם אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס מושכת עניין רב, עם מחירי כרטיסים שמתחילים בכ-400 דולר.

ניו יורק נשארת היעד המבוקש

במקביל, ניו יורק ממשיכה לשמור על מעמדה כיעד המבוקש ביותר בקרב הישראלים. לאחר גל הנסיעות בקיץ סביב משחקי המונדיאל, גם בתקופת החגים צפויים להגיע לעיר כ-50 אלף ישראלים.

יוסי אלפסי, מנכ"ל לייבטיקטס, מסר: "הקהל הישראלי ממשיך לפקוד את ההופעות הגדולות והמשחקים המובילים. לאחרונה השקנו את שירות הביטול שלנו, ובשבועיים האחרונים כ-20% מההזמנות כוללות שירות ביטול מכל סיבה, מה שמקנה גמישות מירבית ללקוח במקרה של אירוע בטחוני או שינוי בתוכניות".