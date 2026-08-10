הותר לפרסום: זה הזמר שנעצר בחשד לאלימות נגד בת זוגו

סוגרים את המיקרופון ( Stock-Asso | שטארסטוק )

הותר לפרסום: הזמר והראפר אופק אדנק הוא הזמר שנעצר בחשד לאלימות נגד בת זוגו, הדס מסורי. אדנק נעצר לאחר עימות בין השניים, והעבירות המיוחסות לו הן איומים וחבלה ברכב, זאת לאחר שחלון ברכבה של מסורי נמצא שבור.

הסיפור הצליח לעורר לא מעט סערה ברשת, בעיקר בגלל הזוגיות המוכרת של השניים וגם בעקבות סרטון מהעימות שהופץ ברשתות החברתיות. באופן מפתיע, לא מעט מהתגובות ברשת דווקא מצדדות באדנק וטוענות כי מה שנחשף עד עכשיו הוא רק חלק מהסיפור.

אופק אדנק ( צילום: מור צידון )

הסרטון שהופץ ברשת

בתיעוד מהאירוע ניתן לראות חלק מהעימות בין בני הזוג, כשבשלב מסוים אדנק נשמע אומר למסורי: "בואי תדרסי אותי". זמן קצר לאחר האירוע הוא נצר, וכאמור, במשטרה מייחסים לו חשד לאיומים ולחבלה ברכב בעקבות החלון השבור ברכבה של מסורי.

מאז שהסיפור נחשף, הרשת התמלאה בתגובות. לצד מי שמביעים תמיכה במסורי, רבים מהמגיבים דווקא בחרו להתייצב לצדו של אדנק וטוענים כי הסיפור מורכב יותר מכפי שהוא נראה כרגע וכי לא כל הפרטים על מה שהתרחש בין השניים נמצאים בחוץ.

מסורי עצמה התייחסה לתגובות שקיבלה והבהירה כי היא סומכת על המשטרה שתברר את הדברים. היא גם הכחישה טענה שעלתה שלפיה ניסתה לדרוס את אדנק: "לא דרסתי אף אחד. ההאשמה חסרת בסיס לחלוטין".

הדס ואופק ( צילום: מתוך הטיקטוק של הדס )

דווקא רגע לפני הצעד הגדול

האירוע מגיע בתקופה שבה השניים היו אמורים לעשות צעד משמעותי מאוד בזוגיות. אחרי תקופה ארוכה יחד, אדנק ומסורי תכננו לעבור לגור בדירה משותפת כבר החודש.

אלא שאחרי האירוע, המעצר והסערה שנוצרה סביבם, נראה שהתוכניות השתנו לחלוטין. מסורי אף כתבה לאחר האירוע: "לא רציתי בחיים שזה ייגמר ככה או בצורה הזאת", והוסיפה כי היא לוקחת כעת קצת זמן לעצמה.

בינתיים החקירה נמשכת, וברשת ממשיכים להתווכח על מה שבאמת התרחש בין השניים ועל הסרטון שהציג רק חלק מהרגעים של אותו עימות.