בית החולים רמב"ם בתגובה ראשונה לסערה נגדו

בית החולים רמב"ם ( יוסי אלוני/פלאש 90 )

בית החולים רמב"ם, מסר היום (ראשון) את תגובתו לטענות הקשות נגד אנשי צוות בית החולים, אשר על פי התלונות לכאורה, הם התעללו בחייל צה"ל פצועים המאושפזים בו.

מטעם בית החולים נמסר: "בבית חולים רמב"ם ניתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, ובוודאי לחיילי צה"ל, על ידי צוות מקצועי ומיומן. בחודשים האחרונים טופלו בבית החולים מאות חיילים פצועים, חלקם במצב קשה, שקיבלו את הטיפול הטוב ביותר במרכז הטראומה המוביל בישראל. אנו מתייחסים ברצינות מלאה ומתחקרים כל טענה ליחס לא הולם למטופלינו". נזכיר כי שר הביטחון ישראל כ"ץ, התייחס לטענות הקשות והורה לפתוח בחקירה מיידית של פרטי המקרה. גם השר בן גביר הצטרף לקריאה, וטען כי מדובר בשערורייה חמורה.