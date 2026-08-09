האם האמנים של פעם היו מצליחים ליצור מוזיקה בעידן הטיקטוק?

אחרי שנים של עשייה מוזיקלית, אלבומים והופעות, המוזיקאי בר אלפנדרי מצא את עצמו במרכז הסערה התקשורתית מסיבה שונה לחלוטין: סרטון ספונטני אחד עם בנו שהפך לוויראלי בטירוף והביא אותו ישירות אל פריים-טיים החדשות בטלוויזיה.

בבוקר שבו הטלפון שלו לא הפסיק לצלצל ממערכות התקשורת, נולדה אצלו ההבנה לגבי עולם התרבות של הימים אלו – ועימה נולד "אלגוריתם", סינגל פופ-פאנק ורוק אנרגטי חדש.

מעט מדי תוכן, יותר מדי יוצרים

השיר החדש מביט בעין הומוריסטית אך מפוכחת על מציאות שמוצפת ביוצרי תוכן, אך הולכת ומתרוקנת ממהות אמיתית. אלפנדרי בוחר שלא להרים ידיים, אלא לתת בראש עם גיטרות גדולות, פזמון המנוני וטקסט עכשווי ששואל את השאלה המתבקשת: איפה נשאר מקום למוזיקה?

"״אלגוריתם״ התחיל משאלה שלא יצאה לי מהראש: האם האמנים שגדלנו עליהם בכלל היו מצליחים היום? פעם אמן היה עסוק בליצור. היום הוא עסוק במה להעלות, מתי להעלות ואיך להפוך את זה לטרנד. אה כן, ואם נשאר זמן... גם לעשות מוזיקה."

התוצאה היא המנון רוק עצבני שבא להזכיר לנו מה חשוב באמת בתוך רעשי הרקע של הרשתות החברתיות.