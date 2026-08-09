ארוחת צהריים בקלות: מוקפץ עוף ונודלס בסגנון אסייתי

מוקפץ ( צילום: AI )

מחפשים ארוחה מהירה, טעימה ומשביעה שלא דורשת יותר מדי עבודה? מוקפץ חזה עוף עם ירקות ונודלס הוא בדיוק מה שצריך. עם ירקות פריכים, רצועות עוף עסיסיות ורוטב אסייתי מתקתק שעוטף הכול.