ארוחת צהריים בקלות: מוקפץ עוף ונודלס בסגנון אסייתי

מחפשים ארוחה מהירה, טעימה ומשביעה שלא דורשת יותר מדי עבודה? מוקפץ חזה עוף עם ירקות ונודלס הוא בדיוק מה שצריך. עם ירקות פריכים, רצועות עוף עסיסיות ורוטב אסייתי מתקתק שעוטף הכול.
מצרכים
- 500 גרם חזה עוף חתוך לרצועות
- 250 גרם נודלס
- פלפל אדום חתוך לרצועות
- גזר חתוך לרצועות דקות
- קישוא חתוך לרצועותבצל סגול פרוס
- 2 שיני שום כתושות2 כפות שמן
- 2 בצלים ירוקים
- שומשום להגשה, לא חובה
לרוטב
- 4 כפות רוטב סויה
- 2 כפות סילאן
- כף רוטב צ'ילי מתוק
- כפית שמן שומשום
- כפית קורנפלור
- 3 כפות מים
אופן ההכנה
- מבשלים את הנודלס לפי הוראות האריזה, מסננים ומניחים בצד.
- מערבבים בקערה את כל מרכיבי הרוטב עד לקבלת תערובת אחידה.
- מחממים שמן במחבת גדולה או בווק ומקפיצים את רצועות העוף עד שהן מזהיבות ומוכנות. מוציאים לצלחת.
- באותה מחבת מקפיצים את הבצל, הגזר, הפלפל והקישוא במשך כ-4-5 דקות, עד שהם מתרככים מעט אך עדיין נשארים פריכים.
- מוסיפים את השום ומקפיצים כחצי דקה נוספת.
- מחזירים למחבת את העוף, מוסיפים את הנודלס ויוצקים מעל את הרוטב.
- מערבבים ומקפיצים הכול יחד במשך 2-3 דקות, עד שהרוטב מצפה היטב את העוף והנודלס.
- מפזרים מעל בצל ירוק ושומשום ומגישים.