"עבדתי עם שרה נתניהו קרוב לשנתיים, זה היחס שקיבלתי" 

‏ליאור עטיה, עובד לשעבר במעון ראש הממשלה, התראיין הבוקר (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס לדבריו של יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, שטען בראיון טענות קשות על התנהלותם של בנימין ושרה נתניהו ועל השפעת המשפחה בעבודת הלשכה.

בדבריו אמר עטיה: "עבדתי עם שרה נתניהו כמעצב שיער קרוב לשנתיים והרגיש לי מאוד תמוה שלפני הבחירות יוצא שוב הקמפיין הזה נגד רעיית ראש הממשלה. קיבלתי יחס הפוך מהמתואר בתקשורת, 'אתה רוצה משהו לשתות וכו'?' הכל מתוך שיחה נעימה ובכיף.

אני יכול לציין גם שאני לא מצביע לנתניהו שזה לא יישמע שאני בא לתפוס צד פוליטי. אני בצד של האמת".