ברק סרי חושף: "הוא היה מעריץ גדול של נתניהו"

העיתונאי ברק סרי, התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm לראיונו של יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, בו הוא תקף בחריפות את התנהלותם של בנימין ושרה נתניהו.

בדבריו אמר סרי כי "הוא היה מעריץ גדול של נתניהו, כולם היו מעריצים של נתניהו עד שהתחילו לעבוד איתו. אני יודע מה הורביץ סיפר לאנשים והרבה מאוד דברים הוא לא סיפר בטלוויזיה".

הורוביץ תיאר בריאיון את מה שלטענתו הייתה דרישה קבועה לנאמנות אישית בסביבת ראש הממשלה. הוא טען כי נתניהו הקיף את עצמו באנשים שהדרישה הראשונה מהם הייתה נאמנות אליו, והוסיף כי הדרישה הזו הגיעה הן מצד ראש הממשלה והן מצד רעייתו.

"בעניין הזה הם שניהם שותפים לתובנה הזאת. הדרישה לנאמנות אישית ריחפה שם כל הזמן, סוג של אובססיה", אמר הורוביץ. לדבריו, אחד מעובדי הלשכה סיפר לו כי התקבלה דרישה מהבית להחתים את עובדי לשכת ראש הממשלה והמעון על נאמנות למשפחת נתניהו. הורוביץ טען כי פנה לראש הממשלה בנושא, וכי נתניהו השיב לו: "תעשה מה שהתבקשת לעשות".

הורוביץ סיפר כי סירב לבצע את הדרישה והודיע לנתניהו כי החתמת העובדים לא תצא לפועל. לדבריו, אמר לראש הממשלה כי הטופס חסר משמעות וכי הוא מושך אש שלא לצורך.