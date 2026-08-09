מכה ללפיד: הח"כ הבכיר מ'יש עתיד' התפטר מהכנסת

חבר הכנסת יואב סגלוביץ הגיש כעת (ראשון) ליו״ר הכנסת, חה״כ אמיר אוחנה, את מכתב התפטרותו מהכנסת. בהתאם לחוק, התפטרותו תיכנס לתוקף בתוך 48 שעות ממועד מסירת המכתב.

סגלוביץ כיהן כחבר הכנסת מטעם יש עתיד מאז שנת 2019 ובמהלך כהונתו שימש גם כסגן השר לביטחון הפנים.

סגלוביץ מסר: "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת, במטרה להיות חלק מתיקון ושיפור המצב הביטחוני והחברתי במדינה".

במקומו של סגלוביץ צפויה להיכנס לכנסת מיכל סלבני כבביה, שהוצבה במקום ה-30 ברשימת יש עתיד בבחירות לכנסת ה-25. סלבני כבביה פעילה בהסתדרות הציונית העולמית ושימשה כנציגת הארגון בצפון אמריקה.

המגעים להצטרפותו של יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ עדיין נמשכים וטרם נסגרו, כשההערכה היא כי אם וכאשר יושגו הסכמות, הדבר יתרחש בסוף החודש.

נקודת המחלוקת המרכזית היא דרישתו של סגלוביץ' לראות שינוי משמעותי גם בערכים המוצהרים של המפלגה, קרי תמיכה חד-משמעית במדינה יהודית ודמוקרטית ובערכי מגילת העצמאות.