השר הבכיר: "נתקוף את איראן גם אם יש הסכם עם ארה"ב"

חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אלי כהן, הצהיר הבוקר (ראשון) כי ישראל תפעל צבאית נגד איראן אם זו תחדש את תוכנית הגרעין או תשקם את מערך הטילים הבליסטיים שלה, גם במקרה שבו ייחתם הסכם בין טהרן לוושינגטון.

כהן אמר את הדברים בריאיון לתוכנית "שמונה אפס אפס" ברדיו קול ברמה, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. לדבריו, ישראל מחויבת בראש ובראשונה לביטחונה ואינה יכולה להסתמך רק על ההסכמות שיושגו בין איראן לארצות הברית.

השר התייחס ללחץ הכלכלי המופעל על איראן ולמצבו הפנימי של המשטר, שלדבריו מקשים על הנהגת המדינה. עם זאת, הוא הבהיר כי ישראל אינה מסתמכת על הקשיים הפנימיים באיראן ונערכת לכל תרחיש אפשרי.

בהמשך נשאל כהן על המגעים הנוגעים לעתידה של רצועת עזה ועל הדיווחים בדבר תחילתן של עבודות שיקום. לדבריו, תנאי הסף לכל התקדמות הוא פירוק מלא של חמאס מנשקו.

כהן ציין כי לפי הערכת השרים וגורמי הביטחון, חמאס מנסה להרוויח זמן ולהציג מצג שווא של מסירת חלק מכלי הנשק שברשותו. לדבריו, החשש הוא שארגון הטרור ינצל את פרק הזמן שייווצר כדי להתעצם מחדש. הוא הדגיש כי ישראל לא תסכים למהלך כזה ותעמוד על דרישתה לפירוק מלא של חמאס מנשקו.

חבר הקבינט התייחס גם למתיחות בגבול הצפון ולתקריות הביטחוניות מול חיזבאללה. לדבריו, הנחיית הדרג המדיני היא שלא להבליג על ניסיונות לפגוע בישראל.

כהן הסביר כי המדיניות הישראלית מבקשת ליצור רצועת ביטחון בתוך שטח האויב, בלבנון, בסוריה וברצועת עזה. לדבריו, מטרתה של המדיניות היא להרחיק את האיומים ולהגן על תושבי יישובי הספר.

בחלק הפוליטי של הריאיון התייחס כהן להיערכות לבחירות ולמפלגות החדשות המבקשות להתמודד. הוא דחה את הניסיונות להציג חלופות פוליטיות