"תתפלל עליי": יאיר אלייצור חושף את הבקשה שלו מרבי נחמן

אלייצור, המבצע המקורי ( אלייצור (צילום: אורי גיספאן) )

עבור יאיר אלייצור, הנסיעה לאומן היא כבר מזמן לא רק מסורת. למעלה מ-16 שנה ברציפות הוא עושה את הדרך לציונו של רבי נחמן בראש השנה, והשנה המסע הזה מקבל גם פסקול משלו.

"רבי נחמן", הסינגל החדש של אלייצור, נולד מתוך ההכנות לנסיעה ומתוך האמונה בכוחו של הצדיק להתפלל עבור עם ישראל. את המילים כתבו יאיר אליצור וטל שגב, ועל הלחן חתומים אליצור, נתנאל בן גיאת, שי ואגוס וטל שגב. האזינו לשיר החדש של אלייצור - "רבי נחמן"

משחק שחמט מול היצר

כמו בשירים רבים של אלייצור, גם הפעם האמונה פוגשת את החיים עצמם - בלי לייפות אותם. מצד אחד הוא יודע ש"הכול מלמעלה" ושהכול לטובה, ומצד שני מודה בתסכול מהמאבק היומיומי ביצר. את ההתמודדות הזאת הוא מדמה למשחק שחמט שהוא עדיין מנסה לנצח בו.

משם השיר יוצא למסע: "תל אביב, אוקראינה, רבי אני בא". הדרך לאומן הופכת בשיר לשדה קרב רוחני - הכדורים שורקים, הוא רץ ולא נכנע, ובתוך כל המלחמה נשארת בקשה אחת פשוטה שחוזרת שוב ושוב בפזמון: "תתפלל עליי".

אלייצור גם מכניס לשיר את ההומור שמזוהה איתו, כשהוא מתאר את האוקראינים שרואים את המוני החסידים ברכבת ולא ממש מבינים מה מביא את כולם לשם. אלא שמאחורי הקריצה מסתתר המסר של השיר: מבחינתו, הנסיעה היא לא בריחה מהחיים אלא ניסיון לקבל כוח כדי לחזור אליהם אחרת.

אלייצור. ( יצחק הרץ )

"השיר הזה נכתב לכבודו"

"רבי נחמן הוא האדמו"ר שלי. השיר הזה נכתב לכבודו, אבל אני מאמין שהוא שייך לכולנו", מספר אלייצור. "כבר יותר מ-16 שנה אני נוסע לאומן בכל ראש השנה, ובכל פעם מחדש אני מרגיש כמה כוח הנסיעה הזו נותנת לי. זה לא פשוט לעזוב הכול ולנסוע דווקא בראש השנה, אבל אני מבין את המשמעות העמוקה של המסע הזה ואת הכוח שלו להשפיע לטובה על החיים שלי ועל עם ישראל כולו."

עבור אלייצור, החיבור לרבי נחמן ולאומן אינו מסתיים בראש השנה. הרצון להתקרב, ליפול ולקום מחדש, להילחם ביצר ולחיות מתוך אמונה עומד גם בבסיס הפרויקט המוזיקלי החדש שלו.