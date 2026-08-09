אלו העבירות המיוחסות לזמר המוכר שחשוד באלימות

זמר מוכר נעצר אמש (שבת) בחשד לאלימות נגד בת זוגו. במשטרה יבקשו להאריך את מעצרו בחמישה ימים. העבירות המיוחסות לו הן עבירות של איומים וחבלה ברכב.

מוקדם יותר היום, בת זוגו של הזמר המוכר שנעצר בחשד לעבירות אלימות כלפיה התייחסה לראשונה לפרשה.

בפוסט שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה סיפרה על מצבה בעקבות האירועים והכחישה בתוקף את הטענה שלפיה ניסתה לדרוס את בן זוגה.

"עברתי לילה מטלטל מאוד. נפשית אני פשוט מרוסקת", כתבה.

בהמשך ביקשה להתייחס ישירות לגרסה שעלתה במהלך העימות: "בואו נבהיר דבר אחד, לא דרסתי אף אחד. האשמה חסרת בסיס לחלוטין".

לדבריה, האירוע היה פשוט בהרבה מכפי שהוא מצטייר כעת בפרסומים. "הסיפור היה כל כך פשוט שזה מטורף שזה הגיע לממדים האלה", כתבה.

בת הזוג הוסיפה כי היא מעדיפה להשאיר את בירור הפרטים בידי המשטרה: "תודה לאל, למשטרה יש את כל הפרטים והכול נמצא בידיים שלהם ואני סומכת עליהם שיעשו את העבודה שלהם כמו שצריך. אף אחד פה לא יודע מה הסיפור ומה קרה, אז לא להסיק מסקנות".