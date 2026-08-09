מגישת ערוץ 14 בדרמה רפואית: "במיון עם כאבי בטן"

סוף שבוע לא שקט עבר על מגישת ערוץ 14, ליטל שמש, ששיתפה את עוקביה ברשתות החברתיות בדרמה רפואית קטנה שחוותה מאחורי הקלעים.

בסטורי שהעלתה אתמול (מוצ"ש) לחשבון האינסטגרם שלה (litalsun), חשפה המגישה כי מצאה את עצמה בסוף השבוע בחדר המיון בעקבות כאבי בטן עזים. אלא שכמו מקצוענית אמיתית, שמש לא נתנה לאירוע להוציא אותה מהשגרה לזמן רב.

כבר למחרת היא התייצבה באולפן השידור כרגיל, ומיד בסיומו המשיכה לתחנה הבאה – שלגיטימיות שלה אחרי בעיות עיכול מוטלת בספק, אך משעשעת במיוחד: עצירה במאפייה מקומית.

"אתמול מגיעה למיון עם כאבי בטן. היום חוזרת משידור ועוברת במאפייה להעמיס בורקסים", כתבה שמש על גבי התמונה, כשהיא מציגה לראווה בורקס פריך מ"מאפיית חצות".