גדי איזנקוט: "זה חייב לטלטל את אמות הסיפים"

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, התייחס היום (ראשון) לדיווח ב'ישראל היום', לפיו שלושה מיועצי נתניהו העבירו מידע מסווג לקטאר כדי להפליל את מצרים, ותקף אותם בחריפות.

בדבריו כתב איזנקוט: "בקודש הקודשים של ישראל פעלו סוכנים קטארים להעברת מידע מודיעיני, עד כדי סיכון יעדיה הביטחוניים של ישראל ויחסיה עם שכנותיה. זה חייב לטלטל את אמות הסיפים. של כולנו.

כל ראש ממשלה סביר היה מורה לפתוח בחקירה כדי להסיר את העננה ולוודא שאנשיו עובדים עבור האינטרסים של מדינת ישראל, ולא של מדינה אחרת - אבל לא ראש הממשלה הזה".

עוד הוסיף איזנקוט: "העובדה שהאיש המרכזי בסביבת נתניהו קיבל כסף מקטאר והדליף מסמך מסוכן לבילד תוך סיכון החטופים, ועדיין הוא האיש הקרוב ביותר אליו - זה אובדן שיקול דעת קיצוני. נתניהו מפחד מהאמת.

רק ועדת חקירה ממלכתית, עצמאית ונוקבת, תמנע את האסון הבא! תגיע לחקר האמת של הגורמים שהובילו למחדל החמור בתולדות ישראל וההפקרות שהמשיכה לאורך ניהול המלחמה. זו תהיה ההחלטה הראשונה שנעביר בממשלה שנקים, למען ביטחון ישראל".