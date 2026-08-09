אייל אשל מזועזע: "הלב שלי לא עומד בזה, תירקבו בגיהנום!"

‏אייל אשל, אביה של רוני אשל הי"ד, התייחס היום (ראשון) לדיווח ב'ישראל היום', לפיו 3 יועצי ראש הממשלה נתניהו, העבירו לקטאר מידע מסווג בשביל להפליל את מצרים, במהלך המלחמה.

אשל, פנה לביתו וכתב לה: "רונקי, את לא מאמינה! 3 שנים שאני מסרב להשתמש במילה הקשה הזאת והיום הסתבר שהייתה בגידה. קשה לי לנשום מהכותרת הראשית בעיתון שזועקת את הלא יאומן: גורמים בלשכת ראש הממשלה העבירו מידע, בזמן מלחמה(!), לאלו שמימנו את הרצח שלך.

‏את מבינה ילדה שלי מה זה אומר? מתוך קודש הקודשים של מדינת ישראל, היו כאלה ששיתפו פעולה עם מי שעל ידיהם יש את הדם שלך. הלב שלי לא עומד בזה. תירקבו בגיהנום!".