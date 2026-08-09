"הגשמת חלום של דורות": היישוב החדש עולה לקרקע

יוסי דגן עם המשפחות החדשות ( צילום: אליחי מנחם, חנה לנדמן )

המשפחות הראשונות נכנסו הבוקר (ראשון) לבתיהן ביישוב החדש עמק דותן שבצפון השומרון, ובכך החלה באופן רשמי ההתיישבות במקום. משאיות עמוסות בציוד הגיעו לשטח, וחברי גרעין ההקמה נכנסו למבנים שהוצבו עבורם.

עמק דותן הוא היישוב החמישי שמקימה המועצה האזורית שומרון בתוך פחות משנה, והראשון שמוקם בצפון השומרון לצד היישובים שפונו במסגרת ההתנתקות. בהמשך צפוי להתקיים טקס העלייה הרשמי לקרקע, בהשתתפות ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שר החינוך יואב קיש, השר זאב אלקין וחברי הכנסת קטי שטרית, בועז ביסמוט וניסים ואטורי. בטקס צפויים להשתתף גם מזכ"ל תנועת אמנה זאב חבר, המכונה זמביש, וראש מוסדות ישיבות ברוכין, לוד וטבריה, הרב חיים ברוך. בין המתיישבים הראשונים במקום יהיו משפחות של בוגרי הישיבה שבראשותו. הקמת היישוב יצאה לפועל כשנה לאחר החלטת הקבינט שקודמה בהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. במועצת שומרון מציינים כי המהלך הוא חלק מ"תוכנית ההתחברות", הכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, וכן מ"תוכנית מיליון בשומרון" שמקדמת המועצה. היישוב מוקם בסמוך לעמק דותן המקראי, המקום שבו, לפי הסיפור המקראי, חיפש יוסף את אחיו ואמר: "את אחי אנוכי מבקש". במועצה אומרים כי מיקומו נועד לחזק את ההתיישבות בצפון השומרון, לשפר את הגישה למקומות ההיסטוריים באזור ולתרום לביטחונו.

יוסי דגן עם המשפחות החדשות ( אליחי מנחם, חנה לנדמן )

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיע לקבל את פני המשפחות הראשונות ואמר: "היום אנחנו זוכים להגשים חלום של דורות. במקום שבו חיפש יוסף את אחיו, קם היום ישוב חדש".

דגן הוסיף: "'עמק דותן' הוא הרבה יותר מיישוב חדש. הוא ביטוי לניצחון הרוח הציונית, לחיבור הנצחי של עם ישראל לארצו ולהמשך תנופת ההתיישבות בצפון השומרון".

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לדבריו, הקמת עמק דותן היא שלב נוסף במהלך רחב יותר: "מכאן, תצמח קהילה גדולה, חזקה ומשגשגת, ועוד יישובים רבים יקומו ברחבי השומרון. זו השליחות של הדור שלנו, וזו הדרך לחזק את מדינת ישראל לדורות".

הדס וייס, תושבת היישוב החדש ואם לשתי בנות בגילי שנתיים וארבע, סיפרה על ההחלטה להצטרף לגרעין ההקמה: "מרגש ליישב את הארץ. אנחנו עושים פה באמת דבר חשוב וזה כיף ומשמח".

וייס הוסיפה: "אף פעם לא חשבנו שנקים יישוב בשומרון, אבל כשהגיעה ההצעה, זה הרגיש הכי נכון והכי טוב".