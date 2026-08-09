גרינצייג נגד ישראל היום: "הפרסום הזה הוא חרטא"

הפרשנים המשפטיים אבישי גרינצייג ונטעאל בנדל תקפו הבוקר (ראשון) את הפרסום ב"ישראל היום", שלפיו שלושה מיועציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו העבירו לכאורה לקטאר מידע מסווג מדיונים ביטחוניים שעסקו במצרים.
גרינצייג מתח ביקורת על ההסתמכות על גורם ביטחוני שזהותו לא נחשפה, וטען כי לא ברור כיצד אותו גורם יכול לדעת שהמידע שפורסם נכון.
"עמוד שער שלם שמבוסס על גורם ביטחוני עלום שם, שבכלל לא ברור איך אותו גורם ביטחוני עלום שם יכול לדעת שזה נכון", כתב.
לדבריו, הגופים שחקרו את הפרשה לא חשדו כי מידע מסווג הודלף לקטאר: "בשב"כ, בייעוץ המשפטי לממשלה ובמשטרה לא חשדו שהייתה הדלפה של מידע מסווג לקטאר. כמו כן, חומר הראיות מוכיח שהפרסום הזה הוא חרטא".
גרינצייג הוסיף כי הופתע מההיקף שהעניק העיתון לפרסום: "אני בהלם שהשער + עמ' 2-3 הוקדשו לפיגול הזה".
בהמשך הצביע על מה שלטענתו הוא כשל בציר הזמנים שהוצג. לדבריו, ביני אשכנזי הביא כדוגמה פרסומים מסוף שנת 2024 על התעצמות צבא מצרים בסיני, אף שבאותה עת אלי פלדשטיין כבר היה במעצר בעקבות פרשת ה"בילד".
"רק כדי שתבינו את עוצמת השרלטנות והרשלנות, ביני אשכנזי מביא כדוגמה פרסומים משלהי 2024 על התעצמות צבא מצרים בסיני", כתב גרינצייג. לדבריו, בשלב הזה פלדשטיין כבר היה במעצר, ומבצע ההשפעה הקטארי לתקשורת הישראלית כבר נקטע.
לביקורת הצטרף נטעאל בנדל, כתב המשפט של "ישראל היום". בנדל הבהיר כי אינו יודע את זהותו של המקור הביטחוני שעליו התבסס הפרסום של עמיתו לעיתון, אך טען כי סעיפי החשד אינם מתיישבים עם הטענה שמידע מסווג הועבר לקטאר.
"אינני יודע מיהו המקור הביטחוני שמצטט חברי המלומד ביני, אני רק יודע שאילו היו ראיות למידע שעבר מיועצי רה"מ לקטארים הם היו נחשדים בעבירות ביטחון הרבה הרבה יותר חמורות מאשר הסעיף של מגע עם סוכן חוץ", כתב בנדל.
הפרסום המקורי התבסס על מקור ביטחוני שטען כי יונתן אוריך, שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין העבירו לכאורה לקטאר מידע מסווג מדיונים ביטחוניים סודיים בנושא מצרים.
לפי הדיווח, המטרה הייתה לאפשר לקטאר לקדם בתקשורת הישראלית מידע שלילי על מצרים, ובכך להרחיב את השפעתה במשא ומתן לעסקת החטופים על חשבון המצרים.
ישראל היום הנשלט בידי הדיקטטורית אדלסון הוא שמאלן הפועל מאז פיטרתו של הדיקטטורית, בכל דרך נגד נתניהו והימין, באין סוף שקרים! ועכשיו למען ממשלה אנטי ציונית בראשות איזנקוט עם רעמ והמשותפת-נציגות חמאס, ואחרי 7 באוקטובר!