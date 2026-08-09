גרינצייג נגד ישראל היום: "הפרסום הזה הוא חרטא"

הפרשנים המשפטיים אבישי גרינצייג ונטעאל בנדל תקפו הבוקר (ראשון) את הפרסום ב"ישראל היום", שלפיו שלושה מיועציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו העבירו לכאורה לקטאר מידע מסווג מדיונים ביטחוניים שעסקו במצרים.

גרינצייג מתח ביקורת על ההסתמכות על גורם ביטחוני שזהותו לא נחשפה, וטען כי לא ברור כיצד אותו גורם יכול לדעת שהמידע שפורסם נכון.

"עמוד שער שלם שמבוסס על גורם ביטחוני עלום שם, שבכלל לא ברור איך אותו גורם ביטחוני עלום שם יכול לדעת שזה נכון", כתב.

לדבריו, הגופים שחקרו את הפרשה לא חשדו כי מידע מסווג הודלף לקטאר: "בשב"כ, בייעוץ המשפטי לממשלה ובמשטרה לא חשדו שהייתה הדלפה של מידע מסווג לקטאר. כמו כן, חומר הראיות מוכיח שהפרסום הזה הוא חרטא".

גרינצייג הוסיף כי הופתע מההיקף שהעניק העיתון לפרסום: "אני בהלם שהשער + עמ' 2-3 הוקדשו לפיגול הזה".

בהמשך הצביע על מה שלטענתו הוא כשל בציר הזמנים שהוצג. לדבריו, ביני אשכנזי הביא כדוגמה פרסומים מסוף שנת 2024 על התעצמות צבא מצרים בסיני, אף שבאותה עת אלי פלדשטיין כבר היה במעצר בעקבות פרשת ה"בילד".