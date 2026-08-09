בנט משתלח: "נעקור את הסרטן הזה מתוכנו"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (ראשון) לדיווח ב'ישראל היום', לפיו שלושה מיועצי ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין - לכאורה העבירו לקטאר מידע מסווג שמקורו בדיונים ביטחוניים סודיים שעסקו במצרים.

בנט תקף אותם בחריפות ואמר: "קטאר היא אויב ארסי. היא מימנה את טבח 7.10, ושלחה גרורות עמוק לתוך הממסד הישראלי, גם ברגע זה. סוכנים קטארים פעלו לערער את השלום עם מצרים ולפגוע בביטחון הלאומי של ישראל.

בממשלה הבאה נתקן את זה, נכריז על קטאר כאויב, נסלק אותם מעזה ונעקור את הסרטן הזה מתוכנו".