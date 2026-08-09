מפעלי הבטון בגבול עזה עוברים לשליטה מלאה של ארה"ב

הכנסת מלט לרצועת עזה ( צילום: Abed Rahim Khatib/ Flash90 )

מפעלי הבטון שהוקמו בגבול רצועת עזה לצורך איטום מנהרות עוברים לאחריות ולמימון מלאים של ארצות הברית, במקום משרד הביטחון. כך פרסם היום (ראשון) דורון קדוש בתוכניתם של ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צה"ל.

בחודשים האחרונים הוקמו שני מפעלי בטון בנחל עוז ובכרם שלום. המפעלים מופעלים בידי חברות קבלניות עבור משרד הביטחון, ונועדו לייצר את הבטון המשמש לאיטום מנהרות שצה"ל מאתר ברצועת עזה. גם בתקופה הנוכחית ממשיך צה"ל לאתר מנהרות בשטחי הקו הצהוב. מפעלי הבטון נועדו לתעש ולהרחיב את פעולת האיטום, ולאפשר לכוחות להזרים כמויות גדולות של בטון לתוך התוואים התת-קרקעיים שהתגלו.

רצועת עזה | ( ההרס בחאן יונס (צילום: עבד רחים קטיב\פלאש 90) )

אלא שכעת, לאחר שהמפעלים הוקמו ופעלו תחת ניהול ישראלי ובמימון ישראלי, האחריות עליהם צפויה לעבור למפקדה האמריקנית בקריית גת. על פי הפרסום, ארצות הברית תהיה מעתה הגורם שינהל את המפעלים וגם יממן את פעילותם.

החברות הקבלניות המפעילות את מפעלי הבטון כבר עודכנו בידי משרד הביטחון כי בתקופה הקרובה ישתנה הגורם המעסיק אותן. במקום משרד הביטחון הישראלי, המעסיק החדש יהיה ארצות הברית.

ברקע המהלך עומד גם ניסיון העבר מהכנסת חומרי בנייה לרצועת עזה. לאחר סבבי לחימה קודמים הוזרם בטון לרצועה לצורכי שיקום, אך בהיעדר פיקוח מספק חמאס השתלט על חלק מהחומרים. הבטון שימש את ארגון הטרור לשיקום מנהרות שנפגעו ולהקמת תוואים תת-קרקעיים חדשים.

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מלשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ וממשרד הביטחון לא נמסרה תגובה עד למועד הפרסום.