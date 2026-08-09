מחריד: עובדי בית חולים התעללו בלוחמי צה"ל פצועים

בעקבות הטענות שפורסמו בנוגע להתנהגות חמורה לכאורה מצד אנשי צוות בבית החולים רמב"ם כלפי לוחמי צה"ל שנפצעו באורח קשה בקרב בלבנון ומאושפזים בבית החולים, שר הביטחון ישראל כ”ץ הנחה את צה"ל לבדוק את הטענות בדחיפות וביסודיות ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, ולהציג בפניו את ממצאי הבדיקה.

כ"ץ הנחה לבדוק בפרט את הטענות בנוגע לאופן הטיפול בלוחמים הפצועים וליחס שניתן להם ולבני משפחותיהם, ולוודא כי ככל שיימצא שהטענות נכונות ונעשו מעשים חמורים - יינקטו הצעדים הנדרשים נגד האחראים ויופקו הלקחים כדי שאירועים מסוג זה לא יישנו.

השר מסר: "אני רואה בחומרה רבה את העדויות שפורסמו בנוגע להתנהגות כלפי לוחמי צה"ל הפצועים בבית החולים. לוחמי צה"ל הגיבורים שנפצעו בעת שהגנו על מדינת ישראל ראויים לטיפול המסור והטוב ביותר וליחס מכבד להם ולבני משפחותיהם.

הנחיתי את צה"ל לבדוק באופן מיידי ויסודי את כלל הטענות שעלו מול בית החולים והגורמים הרלוונטיים. ככל שיתברר כי מי מאנשי הצוות נהג בלוחמים הפצועים באופן בלתי ראוי או חמור - הדבר לא יעבור לסדר היום. לא נאפשר לאף גורם לנהוג כך בלוחמי צה"ל שנפצעו בהגנה על המדינה. נדרוש תשובות, נסיק מסקנות ונפעל כדי לוודא שמקרה כזה לא יחזור על עצמו".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מסר: ככל שהעדויות הקשות המגיעות מבית החולים רמב״ם נכונות, מדובר בשערורייה חמורה שצריכה להטריד כל אזרח בישראל. לא יעלה על הדעת שעובדי בית חולים יתנכלו, ישפילו או יתעללו בפצועים ובבני משפחותיהם של לוחמים שמחרפים את נפשם למען ביטחון אזרחי ישראל.

העדויות הללו מחייבות בדיקה מיידית, יסודית וללא טיוח, לרבות בחינה האם בחלק מהמקרים מדובר בהתנכלות על רקע לאומני. מי שפוגע בלוחמים שלנו ובמשפחותיהם צריך לדעת שיהיו לכך השלכות. אני מצפה מהנהלת רמב״ם וממשרד הבריאות לבדוק את הדברים לעומק ולפעול בחומרה ככל שיימצאו נכונים.