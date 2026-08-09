"מדינת ישראל חשובה לך? שתקת כל השנים האלה"

נתניהו יוצא מהמליאה ( צילום: חיים גולדברג )

עו"ד כנרת בראשי תקפה הבוקר (ראשון), בשיחה עם אבי רצון, את יואב הורוביץ, לשעבר ראש הסגל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, בעקבות הריאיון שבו הציג שורה של טענות קשות על התנהלותם של בנימין ושרה נתניהו ועל השפעת המשפחה בעבודת הלשכה.

"חשוב להדגיש, יואב הורוביץ היה אמור להיות עד תביעה בתיקי האלפים. תנחשו מי ויתר על העדות שלו? הפרקליטות", אמרה בראשי. לדבריה, ההחלטה לוותר על עדותו של אדם שעבד בצמוד לראש הממשלה מעוררת שאלה, בעיקר לנוכח הטענות שהוא משמיע כעת. "וכשהיא מחליטה לוותר על עד מסוים זה כי הוא לא יכול לספק לה את הסחורה", טענה. בראשי המשיכה והתייחסה לתיאורו של הורוביץ כאחד האנשים הקרובים ביותר לנתניהו: "אתה שומע את העדות של האיש 'הכי קרוב' לנתניהו, ותוהה איך הפרקליטות לא עשתה מזה מטעמים?" עיקר הביקורת שלה הופנה לעיתוי שבו החליט הורוביץ לדבר. "מעבר לכך, מדינת ישראל כל כך חשובה לך ושתקת כל השנים האלה?", תהתה. דבריה של בראשי מגיעים לאחר שהורוביץ תיאר בריאיון את מה שלטענתו הייתה דרישה קבועה לנאמנות אישית בסביבת ראש הממשלה. הוא טען כי נתניהו הקיף את עצמו באנשים שהדרישה הראשונה מהם הייתה נאמנות אליו, והוסיף כי הדרישה הזו הגיעה הן מצד ראש הממשלה והן מצד רעייתו. "בעניין הזה הם שניהם שותפים לתובנה הזאת. הדרישה לנאמנות אישית ריחפה שם כל הזמן, סוג של אובססיה", אמר הורוביץ.

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לדבריו, אחד מעובדי הלשכה סיפר לו כי התקבלה דרישה מהבית להחתים את עובדי לשכת ראש הממשלה והמעון על נאמנות למשפחת נתניהו. הורוביץ טען כי פנה לראש הממשלה בנושא, וכי נתניהו השיב לו: "תעשה מה שהתבקשת לעשות".

הורוביץ סיפר כי סירב לבצע את הדרישה והודיע לנתניהו כי החתמת העובדים לא תצא לפועל. לדבריו, אמר לראש הממשלה כי הטופס חסר משמעות וכי הוא מושך אש שלא לצורך.

בהמשך התייחס הורוביץ גם ל"פרשת העט" משנת 2018. לפי הפרסומים שאליהם התייחס בריאיון, שרה נתניהו צעקה על מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, אלי גרונר, והניפה לעברו עט באופן מאיים. כשנשאל על הטענה שלפיה אחז בידה והוציא אותה מהחדר, השיב: "אני לא מכחיש את זה".

לדברי הורוביץ, האירוע היה נקודה משמעותית, וכבר באותה תקופה ביקש לסיים את תפקידו. עם זאת, הוא סירב לייחס את עזיבתו לשרה נתניהו בלבד והבהיר: "שרה נתניהו ובנימין נתניהו, אחד הם. אי אפשר להפריד ביניהם".

הורוביץ טען כי בני משפחתו של ראש הממשלה היו מעורבים גם בנושאים שהגיעו לפתחה של הלשכה. לדבריו, הם שוחחו עם שרים ועם אנשי ביטחון וניסו להשפיע על כיוון קבלת ההחלטות.

"השפעתה של המשפחה היא משמעותית. אין הפרדה", אמר. הוא הוסיף כי נושאים אישיים, כלכליים, פוליטיים וביטחוניים התערבבו זה בזה, וטען כי ראש הממשלה היה מודע למתרחש.