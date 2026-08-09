יעקב ברדוגו מודה: "צפיתי בזה בגועל, התביישתי"

פרשן ערוץ 14, יעקב ברדוגו, תקף היום (ראשון) בחריפות את ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, יואב הורביץ שהתראיין בחדשות 12 וחשף דברים על הקשר שלו עם ראש הממשלה.

הוא נשאל למי חשובה היתה יותר הנאמנות, לביבי או שרה והשיב: "בעניין הזה הם שניהם שותפים לתובנה הזאת. הדרישה לנאמנות אישית ריחפה שם כל הזמן, סוג של אובססיה. אחד מעובדי הלשכה ניגש אליי ואמר לי שהגיעה דרישה מהבית להחתים את עובדי הלשכה והמעון על נאמנות למשפחת נתניהו.

נכנסתי לנתניהו ואמרתי לו 'התקבלה דרישה כזו מהבית'' והוא אמר לי 'תעשה מה שהתבקשת לעשות'. אמרתי לו שזה לא יקרה והוספתי - 'אתה מושך אש לא לצורך, ואין לטופס הזה שום משמעות. זה לא יהיה, זה לא יקרה' וביקשתי שזו תהיה גם התשובה שהלשכה תחזיר לבית".

ברדוגו תקף אותו בחריפות ואמר: "יש לי היכרות רבת שנים איתו, ואף אני מיודד איתו. צפיתי בגועל בראיונות שלו והתביישתי בשבילו על מופע ההשפלה שהוא עבר שם כדי להתקבל למחנה השמאל. הוא ממקימי מפלגת 'ישר' העקומה של איזנקוט. מי ירצה לעבוד עם אדם במשרת אמון כשהוא בוגד באמון? הכבוד הבסיסי למשרת אמון אבד".