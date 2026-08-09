דיווח: יועצי נתניהו העבירו מידע מסווג לקטאר כדי להפליל את מצרים

שלושה מיועצי ראש הממשלה בנימין נתניהו - יונתן אוריך, שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין - לכאורה העבירו לקטאר מידע מסווג שמקורו בדיונים ביטחוניים סודיים שעסקו במצרים, כך דווח הבוקר (ראשון) ב'ישראל היום' מפי מקור ביטחוני.

על פי הפרסום, המידע המדובר הגיע מדיונים מסווגים שהתקיימו בצמרת הביטחונית, והועבר לידי גורמים קטאריים במטרה ברורה: לאפשר לקטאר לשווק דרך יועצי ראש הממשלה מידע מפליל על מצרים בתקשורת הישראלית.

המטרה הסופית, לטענת המקור, הייתה להעניק לקטאר דריסת רגל גדולה יותר במשא ומתן לעסקת החטופים, על חשבון מצרים.

הגורם הביטחוני הבהיר כי המידע שהגיע לידי הקטארים אפשר להם לנסות "להפליל" את מצרים בתקשורת הישראלית, תוך שהם משתמשים בפרטים שמקורם בדיונים ביטחוניים סודיים.

עורך דינו של שרוליק איינהורן, עו"ד ליאור אפשטיין, מסר בתגובה: "ראשית, שרוליק איינהורן מעולם לא היה יועץ ראש הממשלה, לא עבד בלשכת ראש הממשלה, ולא הועסק על ידה. מעבר לכך, הטענה ביחס אליו שקרית, מופרכת ומוכחשת לחלוטין. ייחוס מעשים כאלה למר איינהורן הוא חמור, חסר בסיס ומטעה".

יונתן אוריך, שכבר עומד בפני כתב אישום בפרשה אחרת, הכחיש גם הוא בתוקף: "מדובר בשקר מוחלט, שלא בכדי מתפרסם על ידי יריבים פוליטיים בעיצומה של מערכת הבחירות. מעולם לא נכחתי בדיון מסווג ומעולם לא מסרתי שום מידע, אפילו לא מסווג, לאף אחד בעולם".

מלשכת ראש הממשלה ומעורך דינו של אלי פלדשטיין לא נמסרה תגובה לפרסום עד לשעת פרסום כתבה זו.