אופס: גלעד ארדן נשאל על נתניהו; כך הוא השיב

שגריר ישראל באו"ם והשר לשעבר גלעד ארדן הודיע ביום חמישי האחרון על הקמת מפלגת הימין החדשה בראשותו, יחד עם הח"כ לשעבר יולי אדלשטיין. בדבריו ארדן תקף בחריפות את הליכוד, ואמר כי הוא "כבר לא יכול לקרוא לו בית".

הבוקר (ראשון) הוא נשאל בכאן רשת ב', מי המועמד לראשות הממשלה בו הוא יתמוך, ראש הממשלה נתניהו או גדי איזנקוט. בתגובה הוא התחמק מספר דקות ממתן תגובה.

ברשת תקפו אותו על כך, טענו כי הוא רוקד על 2 החתונות ופועל רק מתוך אינטרס פוליטי. העיתונאי יאיר טרצ'יצקי התייחס לכך וכתב: "גלעד ארדן אומר שהוא רוצה ממשלה רחבה אבל כבר שתי דקות מתחמק מהשאלה את מי הוא מעדיף בראשה - את נתניהו או אייזנקונט.

מאחר שנתניהו עומד בראשות הליכוד ומשפטית הוא לא יכול להיות שר, אז בכל ממשלה שהליכוד שותף בה הוא חייב להיות ראש הממשלה.

בקיצור: הפרויקט של ארדן זה שימור נתניהו כראש ממשלה אבל עם יותר כוח לארדן".