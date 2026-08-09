הבכיר עולה למתקפה: "האדם התורן שמלכלך על נתניהו"

עורך הדין גיא בוסי, התייחס לדבריו של איש סודו לשעבר של נתניהו, יואב הורביץ ותקף אותו בחריפות.

הבוקר (ראשון) בראיון ברדיו 'גלי ישראל' הוא אמר: "בכל מערכת בחירות מגיע האדם התורן שילכלך על נתניהו. זה רוטינה שחוזרת על עצמה בכל מערכות הבחירות האחרונות. התקשורת בישראל כמו שופטי העליון הם שחקנים פוליטיים שמטרתם להפיל ממשלת ימין והם יעשו הכל כדי שהימין יפסיד בבחירות".

נכיר כי בראיון בחדשות 12, אמר הורוביץ כי "נתניהו יצא למלחמה נגד מדינת ישראל", והאשים כי נתניהו דרש נאמנות מוחלטת.