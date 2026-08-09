משרד החוץ באזהרה חמורה לישראלים ביוון

משרד החוץ פרסם "המלצת זהירות מוגברת" לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים מחר בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים, על רקע המלחמה בעזה.

בהודעה נמסר כי "ביום ראשון, 9 באוגוסט 2026, צפויות להתקיים הפגנות ועצרות מחאה בעשרות מוקדים ברחבי יוון, לרבות באתונה, סלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים, על רקע המלחמה בעזה.

לאור היקפן הצפוי של המחאות והאפשרות להתקהלויות נרחבות ולהפרות סדר, משרד החוץ ממליץ לאזרחים ישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. מומלץ להצניע סממנים ישראליים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת.

יש לעקוב אחר הודעות הרשויות המקומיות ואמצעי התקשורת, להתעדכן בהתפתחויות ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון במקום".

בנוסף, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות התריע על הפגנות ועצרות מחאה שייערכו היום בעשרות מוקדים ברחבי יוון על רקע המלחמה בעזה. בתוך כך המשל״ט הלאומי במשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות פרסם ביום 2.8 דוח מפורט עם כל המוקדים בהן צפויות להיערך הפגנות ופעילות ״נגד רצח העם והטיהור האתני המתמשכים בפלסטין״.

הפעילים נקראים למלא את האיים, הערים והאזורים הכפריים בדגלי פלסטין ובסיסמאות, וכן לארגן פעילויות במקומות שבהם ישהו לצורכי עבודה או חופשה.

המארגנים מציגים מספר דרישות מרכזיות: מניעת ״מקלט בטוח״ ממי שהמארגנים מגדירים כאחראים לפשעי מלחמה. החזרת חובת הוויזה לאזרחים ישראלים הנכנסים ליוון. בדיקת חיילים ומשרתי מילואים ישראלים וקיום הליכים במקרים שבהם קיים חשד למעורבות בפשעי מלחמה. הפסקת שיתוף הפעולה הצבאי בין יוון לישראל. הטלת אמברגו נשק וסנקציות על ישראל.

בדומה לקמפיין הארצי שקידם March to Gaza Greece באוגוסט 2025, בו פורסמו יותר מ-70 מוקדים יומיים לפני האירוע ובהמשך עודכנה הרשימה ליותר מ-100 מוקדים, עשרות מוקדי הפגנות הוכרזו עד כה במסגרת "יום הפעולה"7 וביניהם:

Bear Bones - מפגש הכולל הליכה בין האירועים השונים למקום מסתור של פרטיזנים בהר קאימקצ'לאן, דיון על הסוגיה הפלסטינית, שירת שירים פלסטיניים, תכנון פעילויות להמשך הקיץ וניקוי שביל היסטורי באזור.

פנאגיטסה (Panagitsa), התכנסות עם דגלי פלסטין, חלוקת חומרי הסברה וצעדה לעבר החוף. במהלך יום זה צפויה לעגון בעיר ספינת התיירות הישראלית Crown Iris, מה שעלול להביא להגברת תשומת הלב להגעת הספינה ולהעלות את הסבירות להטרדת נוסעי הספינה. בשעה 18:30 תתקיים הפגנה עם דגלי פלסטין וחלוקת חומרי הסברה. בהתאם לימי פעולה דומים שנצפו בעבר ביוון, ההפגנה באתונה צפויה להיות הבולטת ביותר ובהתאם לכך למשוך כמות מפגינים גדולה יותר ולהציב סיכון גדול יותר לתיירים ישראלים באזור. לצורך קידום האירוע הוקם עמוד מרכזי בשם 9A, הכולל מפה אינטראקטיבית של הפעילויות המתוכננות.