בת זוגו של הזמר שנעצר: "עברתי לילה מטלטל, אני פשוט מרוסקת"

בת זוגו של הזמר המוכר שנעצר בחשד לעבירות אלימות כלפיה התייחסה לראשונה לפרשה.
בפוסט שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה סיפרה על מצבה בעקבות האירועים והכחישה בתוקף את הטענה שלפיה ניסתה לדרוס את בן זוגה.
"עברתי לילה מטלטל מאוד. נפשית אני פשוט מרוסקת", כתבה.
בהמשך ביקשה להתייחס ישירות לגרסה שעלתה במהלך העימות: "בואו נבהיר דבר אחד, לא דרסתי אף אחד. האשמה חסרת בסיס לחלוטין".
לדבריה, האירוע היה פשוט בהרבה מכפי שהוא מצטייר כעת בפרסומים. "הסיפור היה כל כך פשוט שזה מטורף שזה הגיע לממדים האלה", כתבה.
בת הזוג הוסיפה כי היא מעדיפה להשאיר את בירור הפרטים בידי המשטרה: "תודה לאל, למשטרה יש את כל הפרטים והכול נמצא בידיים שלהם ואני סומכת עליהם שיעשו את העבודה שלהם כמו שצריך. אף אחד פה לא יודע מה הסיפור ומה קרה, אז לא להסיק מסקנות".
הזמר נעצר והופעתו בוטלה
אמש פורסם כי הזמר, שהתפרסם בשנים האחרונות, נעצר בעקבות תלונה שהוגשה נגדו בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו.
הוא הועבר לחקירה באזהרה בתחנת המשטרה בראשון לציון, ובעקבות הפרשה בוטלה הופעה שתוכננה לו.
בתיעוד מהעימות בין השניים נראה הזמר פונה לבת זוגו ואומר: "קחי את הדברים שלך ועופי מהבית – זה מה שרצית?!" בהמשך הוא נשמע טוען כי היא ניסתה לדרוס אותו, וכשעמד מול רכבה אמר: "בואי, תדרסי אותי שוב".
אלא שכאמור, בת הזוג דוחה כעת באופן חד-משמעי את הטענה הזו.
חקירת המשטרה נמשכת. בשלב זה זהותו של הזמר ופרטים נוספים הנוגעים לפרשה אסורים בפרסום.
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