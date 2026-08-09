מתחת לרדאר: נתניהו וכ"ץ אישרו להתחיל בשיקום במזרח רפיח

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו להתחיל בעבודות תשתית ושיקום במזרח רפיח, כחלק מהתוכנית להקמת מתחם מגורים לפלסטינים בשטח שאינו נמצא בשליטת חמאס.

על פי הפרסום של הכתב הצבאי דורון קדוש, ההחלטה התקבלה כבר לפני כשבועיים, במקביל לאישור כניסתו של הכוח הרב-לאומי לרצועת עזה, אך לא פורסמה עד כה באופן רשמי.

העבודות צפויות להתבצע בשטח המכונה "רפיח הירוקה", הנמצא בתוך שטחי הקו הצהוב ובשליטת צה"ל. האזור טוהר ויושר במהלך הפעילות הצבאית וכיום הוא עומד ריק.

האישור שניתן מאפשר להתחיל בשלב התשתיות, הכולל בין היתר עבודות עפר והכנת מערכות חשמל, מים וביוב. לפי גורמים ביטחוניים, מי שצפויים לבצע את העבודות הם קבלנים ופועלים פלסטינים מרצועת עזה.

הפועלים עוברים בימים אלה בדיקות ואבחון ביטחוני של שב"כ, כתנאי לכניסתם לשטח שבשליטת צה"ל. ההערכה היא כי בתוך מספר שבועות ניתן יהיה להתחיל בעבודות בפועל.

עם זאת, האישור שניתן מוגבל בשלב זה. הדרג המדיני טרם אישר להציב באזור קרוואנים או מבנים יבילים, ולפי הפרסום האפשרות הזו לא צפויה לקבל אישור לפחות עד נובמבר 2026 - לאחר הבחירות.