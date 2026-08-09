"מי שלא חי פה שלא יקבע": קלמן ליבסקינד תקף את היורדים וחטף

קלמן ליבסקינד ( יונתן זינדל / פלאש90 )

העיתונאי קלמן ליבסקינד עורר סערה בעקבות טורו השבועי ב"מקור ראשון", שבו יצא נגד היוזמה להביא לישראל אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל כדי שיצביעו בבחירות.

ליבסקינד הגדיר את היוזמה "מיזם בלתי מוסרי", וכתב: "מי שלא חי פה, שלא יקבע עבורנו איך נחיה פה. מי שלא נושא בנטל החיים כאן, ולא ישלם את מחיר הכרעותיו בקלפי, שלא יתערב". לדבריו, קשה לקבל מצב שבו אדם המתגורר עשרות שנים בחו"ל יגיע לישראל ליום אחד וישפיע על זהות הממשלה, אף שהוא עצמו לא יחיה תחת השלכות הבחירה. "מי שלא גר בבית לא יכול להחליט מי ישובץ לתורנות שטיפת כלים במטבח", סיכם. הדברים עוררו מתקפה חריפה משמאל. ח"כ גלעד קריב האשים את ליבסקינד בצביעות וכתב: "טול קורה מבין עיניך. הפסקנו להתרגש מהטפות המוסר חסרות האינטגריטי שלך". איל נוה, ממייסדי "אחים לנשק", הזכיר את הסיוע שהעניקו ישראלים ויהודים בחו"ל מאז פרוץ המלחמה: "האפודים הקרמיים שהגנו על החיילים בשבועות הראשונים, כשהמחסנים היו ריקים והממשלה קרסה? משם הם הגיעו. מהאנשים האלה". נוה תהה גם: "ואיפה היית כשחרדים מברוקלין נחתו בהמוניהם להצביע כאן?"

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ח"כ נעמה לזימי הצטרפה למתקפה וטענה כי יש סתירה בין הביקורת על הצבעתם לבין נכונותם של ישראלים החיים בחו"ל לחזור ארצה כדי לשרת במילואים: "מבחינתו זה בסדר שימותו עבור המדינה, אבל ממש לא שיצביעו פה".

גם ח"כ ולדימיר בליאק תקף: "בכל מערכות הבחירות שהתקיימו עד כה הוטסו מארה"ב עשרות אלפי חרדים ישר לקלפיות, וזה מעולם לא הפריע לקלמן ולחבריו. מה השתנה פתאום?"

היזם ערן אפרת הגיב בצורה חריפה אף יותר: "אין ברירה, אנחנו חייבים להציל אתכם מעצמכם. אתם טיפשים מדי ולא מצליחים להסתדר לבד וישראל חשובה לנו".