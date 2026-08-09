המלחמה באיראן גובה מחיר: הדרישה החריגה של הפנטגון

המלחמה המתמשכת מול איראן ממשיכה לגבות מחיר כבד ממלאי התחמושת של צבא ארצות הברית.

על רקע השימוש הנרחב בטילים ובמיירטים בחודשים האחרונים, בפנטגון עוברים כעת לשלב הבא בניסיון למלא מחדש את המחסנים, ודורשים מהתעשיות הביטחוניות להגדיל את קצב הייצור במהירות.

על פי דיווח הלילה (בין שבת לראשון) ב"וושינגטון פוסט", סגן שר ההגנה האמריקני סטיב פיינברג העביר לראשי החברות הביטחוניות דרישה להציג בתוך 21 ימים תוכניות מפורטות להרחבת קווי הייצור ולקיצור זמני האספקה של מערכות נשק שהוגדרו קריטיות.

במזכר שהעביר לתעשייה כתב פיינברג כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך: "מחזורי פיתוח שנמשכים שנים אינם מקובלים. אנחנו חייבים להאיץ באופן דרמטי את לוחות הזמנים של התוכניות שלנו ולהרחיב עכשיו את יכולת הייצור".

המהלך מגיע לאחר חודשים שבהם גבר החשש בוושינגטון מפני השחיקה במלאי התחמושת, לא רק בשל המשך המערכה מול איראן, אלא גם בשל הצורך של ארצות הברית לשמור על יכולתה להתמודד במקביל עם איומים בזירות אחרות בעולם.

אלפי טילים בתוך שבועות

המספרים שפורסמו בארצות הברית ממחישים את היקף השימוש החריג. לפי דיווח קודם של ה"וושינגטון פוסט", במהלך החודש הראשון בלבד למלחמה שיגרה ארצות הברית יותר מ-850 טילי שיוט מסוג טומהוק ולמעלה מ-1,000 מיירטים ממערכות פטריוט ו-THAAD.

בנוסף לכך, בשבועות הראשונים של הלחימה נעשה שימוש ביותר מ-1,300 טילים בליסטיים טקטיים.

גם נתוני המרכז למחקרים אסטרטגיים ובין-לאומיים (CSIS) מצביעים על שחיקה משמעותית. לפי הניתוח שפורסם, מלאי טילי הפטריוט העולמי, שהוערך בכ-2,200 לפני פרוץ המלחמה, ירד לפחות מ-827. במקביל, מלאי מיירטי ה-THAAD ירד מ-452 לפחות מ-278.

הנתונים הללו הופכים את שאלת חידוש המלאים לסוגיה אסטרטגית מבחינת וושינגטון. מעבר להגנה על הכוחות האמריקניים במזרח התיכון, מערכות וטילים מסוג זה נדרשים גם לתרחישים אפשריים בזירות אחרות.

טראמפ: יש לנו "כמויות עצומות"

למרות הדאגה שעלתה בדיווחים, הנשיא דונלד טראמפ ביקש בימים האחרונים לשדר מסר מרגיע יותר. ביום חמישי טען כי בידי ארצות הברית יש "כמויות עצומות" של תחמושת, והוסיף כי "כמויות גדולות מיוצרות ונשלחות לארה"ב לפי הצורך".

מאחורי הקלעים, עם זאת, הממשל ממשיך לקדם צעדים שנועדו להגדיל את הייצור במהירות האפשרית.

הפנטגון אינו מסתפק עוד ביצרניות הנשק המסורתיות. במסגרת הניסיון להרחיב את בסיס הייצור, משרד ההגנה פונה גם לחברות טכנולוגיה וסטארט-אפים, בתקווה להכניס לשוק פתרונות חדשים, זולים ומהירים יותר לייצור.

בחודשים האחרונים נערכו פגישות עם שורה של חברות ביטחוניות וטכנולוגיות, כחלק מהניסיון להרחיב את יכולות התקיפה ולייצר חלופות לחימושים היקרים והמורכבים שנמצאים כיום בשימוש.

הבעיה הגדולה נמצאת בקונגרס

אלא שגם אם התעשייה האמריקנית תצליח להציג תוכניות שאפתניות, בפנטגון עדיין זקוקים לדבר אחד מרכזי כדי להוציא אותן לפועל – כסף.

חלק מההסכמות שנחתמו עם החברות הן בשלב זה הסכמי מסגרת בלבד ולא חוזי רכש מחייבים. כדי לבצע הזמנות בהיקפים גדולים ולהקים או להרחיב קווי ייצור, נדרש מימון נוסף מצד הקונגרס.

טום קראקו, מנהל פרויקט ההגנה מפני טילים ב-CSIS, הסביר ל"וושינגטון פוסט" כי "אלה הסכמים להסכים, ולכן הם לא חוזים. כמעט שום דבר לא נחתם בחוזה – וזו הבעיה".

במרכז המחלוקת עומדת הצעת תקציב ביטחון בהיקף של כ-1.15 טריליון דולר. כל עוד התקציב אינו מתקדם בקונגרס, חלק מהתוכניות להגדלת הייצור נותרות מוגבלות.

לדברי קראקו, "הדבר הקריטי הזה נמצא בסכנה בגלל חוסר היכולת של הקונגרס לאשר את התקציב".