הטרלת השנה: 2 גברים נרשמו לדראפט ה-WNBA

הטרלת המאה בעולם הספורט האמריקני: שחקן ה-NBA לשעבר אנס קאנטר פרידום הודיע בצעד מפתיע כי בכוונתו להירשם לליגת כדורסל הנשים (ה-WNBA).

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קאנטר שגובהו 2.08 מטרים ושוקל 115 קילוגרמים עם 11 עונות בליגת ה-NBA, לא עשה שום שינוי ביולוגי בגופו. הוא רק הצהיר כי הוא אישה, וכעת נרשם לליגת הנשים.

המהלך החריג מגיע מתוך כוונה לבחון מקרוב את מדיניות הליגה בנוגע להגדרות זהות ומגדר ולהשתתפות ספורטאיות טרנסג'נדריות. בחלק מהמדינות בארה"ב מספיק להצהיר כי אתה אישה, כדי להיחשב כאישה. כך מצאו את עצמם אסירים, חלקם אנסים - בכלא נשים.

בתחום הספורט, גברים שהמירו את מינם לנשים מתחרים מול נשים וכמובן מגיעים להישגים.

פה קאנטר, שהוא אגב טורקי אוהד ישראל ומבוקש על ידי ממשלת טורקיה בשל כך, לא מתכוון לשחק בליגת הנשים, אלא רק להציב מראה למחנה הליברלי.

יש לציין כי אף אחת מקבוצות ליגת הנשים לא חייבת לבחור בו, אבל הם הוא ייבחר, הייתרון שלו יהיה כל כך מובהק (בגובה, במשקל ובכוח), שכנראה ישנו את החוקים כדי למנוע מגברים להתמודד בליגה.