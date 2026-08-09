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חצי שעה של שקט

קייטנת החלומות של שלומי ואביה פרק 2

הקייטנה של שלומי ואביה ממשיכה ליום השני. תנו לילדים לצפות בחצי שעה של פיצוח חידות, פינת מתכונים, ואורח חשוב שהגיע לאולפן שלנו. כל הילדים מוזמנים לצפות

08:26
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כל הילדים מוזמנים לקייטנת הקיץ של שלומי ואביה. מי שמכיר את האנרגיות המתפרצות ואת החיוך התמידי של השניים, יודע שהולך להיות כאן משהו בלתי נשכח. הקייטנה, שמתאימה לכל הילדים שאוהבים ליצור, לגלות ולהתרגש, מבטיחה שילוב מושלם של תוכן איכותי ובידור במיטבו.

בקייטנה של שלומי ואביה פרק 2

מה מחכה לילדים בקייטנה?

השניים דאגו למלא את התוכנייה בכל טוב, עם מגוון פעילויות שיהפכו כל יום לחגיגה:

פיצוח חידות: משימות חשיבה מאתגרות שיפעילו את הגלגלים במוח ויגרמו לכולם לעבוד יחד.

מטבח של כוכבים: מתכונים קלילים, טעימים ומפתיעים שילדים יכולים להכין בעצמם (עם קצת עזרה מההורים).

פינת האורח: רש"י - רבי שלמה יצחקי - מגיע לאולפן לספר לילדים על איך כתב את פירושו לתורה.

והכי חשוב: המון צחוק, שירים, ואווירה טובה כמו שרק אביה ושלומי יודעים להעניק.

קייטנת הקיץ של אביה ושלומי

שחקנים: אביה הרנוי; שלומי לניאדו.

כתיבה ובימוי: שלומי לניאדו

הפקה: אשר רוט

עיצוב: יולה ינקלביץ'.

צילום למי עזוז; עריכה: דוד והבה.

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