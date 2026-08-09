קייטנת החלומות של שלומי ואביה פרק 2

כל הילדים מוזמנים לקייטנת הקיץ של שלומי ואביה. מי שמכיר את האנרגיות המתפרצות ואת החיוך התמידי של השניים, יודע שהולך להיות כאן משהו בלתי נשכח. הקייטנה, שמתאימה לכל הילדים שאוהבים ליצור, לגלות ולהתרגש, מבטיחה שילוב מושלם של תוכן איכותי ובידור במיטבו.

מה מחכה לילדים בקייטנה? השניים דאגו למלא את התוכנייה בכל טוב, עם מגוון פעילויות שיהפכו כל יום לחגיגה: פיצוח חידות: משימות חשיבה מאתגרות שיפעילו את הגלגלים במוח ויגרמו לכולם לעבוד יחד. מטבח של כוכבים: מתכונים קלילים, טעימים ומפתיעים שילדים יכולים להכין בעצמם (עם קצת עזרה מההורים). פינת האורח: רש"י - רבי שלמה יצחקי - מגיע לאולפן לספר לילדים על איך כתב את פירושו לתורה. והכי חשוב: המון צחוק, שירים, ואווירה טובה כמו שרק אביה ושלומי יודעים להעניק. קייטנת הקיץ של אביה ושלומי שחקנים: אביה הרנוי; שלומי לניאדו. כתיבה ובימוי: שלומי לניאדו הפקה: אשר רוט עיצוב: יולה ינקלביץ'. צילום למי עזוז; עריכה: דוד והבה.