זמר מוכר נעצר בחשד לאלימות במשפחה; הופעתו בוטלה

זמר מוכר נעצר היום בחשד לביצוע עבירות אלימות במסגרת המשפחתית, ונלקח בשעות הצהריים לחקירה באזהרה בתחנת המשטרה בראשון לציון.

לפי הדיווחים, המעצר בוצע בעקבות תלונה שהגישה בת זוגו של האמן. על פי חשד חוקרי המשטרה, במהלך עימות שפרץ בין השניים גרם הזמר נזק כבד כאשר ניפץ את חלונות רכבה ואף הטיח בה איומים.

בעקבות ההתפתחויות והמעצר, הופעתו של הזמר שהייתה מתוכננת להתקיים הערב באזור המרכז בוטלה ברגע האחרון.

בשעות אלו אלו ממשיכים חוקרי תחנת ראשון לציון לגבות מהזמר את גרסתו. בתום הליך החקירה יוחלט במשטרה האם להביאו בפני שופט בבקשה להארכת מעצרו, כאשר הערכה הרווחת במערכת אכיפת החוק בשלב זה היא כי הוא ישוחרר לביתו בתנאים מגבילים.