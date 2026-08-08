בליכוד מגיבים לארדן: לא היה ולא נברא

נתניהו. הליכוד ( (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90) )

לאחר שטען כי קיבל הצעה לשריון במפלגת הליכוד תמורת אי ריצתו במסגרת נפרדת, בליכוד מפרסמים הכחשה לטענותיו של ארדן.

הליכוד פרסם בהודעה: "ראש הממשלה נתניהו לא הציע לגלעד ארדן שריון, לא בדרך ישירה ולא בדרך עקיפה." בריאיון ל"פגוש את העיתונות" הסביר ארדן כי אינו מעוניין לשוב למערכת פוליטית שבה לא תהיה לו האפשרות להנהיג ולהוביל. "הוצע לי שריון בליכוד, ממש בימים האחרונים, דחיתי את זה על הסף", סיפר ארדן. לדבריו, הסיבה לכך אינה נוגעת למיקום שהוצע לו ברשימה, אלא לשאלה רחבה יותר של יכולת ההשפעה שלו. "אין לי שום עניין להיות שוב בתוך מערכת שאין לי בה יכולת להנהיג ולהוביל. לא מעניין אותי להיות מספר שתיים של אף מפלגה, לא מעניין אותי להיות כפוף להחלטות הפוליטיות של איזשהו מנהיג, ולא משנה של איזה מפלגה".

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ארדן נשאל גם האם יהיה מוכן לפרוש מהמרוץ אם לקראת סגירת הרשימות מצבו בסקרים יישאר ללא שינוי. על כך השיב באופן חד-משמעי: "לא. אני ממשיך עד הסוף. אני נלחם פה על דרך".

ארדן הבהיר בכך כי מבחינתו גם הפעם אין בכוונתו לקבל את תמונת הסקרים הנוכחית כעובדה מוגמרת, והוא מתכוון להמשיך בניסיון לקדם את המהלך הפוליטי שעליו הוא מדבר, גם אם בשלב זה הדרך אליו נראית מורכבת.