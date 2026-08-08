גרשון מסיקה חוזר לפוליטיקה: זו המפלגה בה הוא יתמודד

ראש מועצת שומרון לשעבר, גרשון מסיקה, מודיע על חזרתו למערכת הפוליטית ומכריז על התמודדות בפריימריז הקרובים של תנועת הליכוד, כפי שדווח לראשונה באתר 'התיישבות עכשיו'.

על פי הדיווח באתר 'התיישבות עכשיו', מסיקה מכוון למקום ה-27 ברשימת המפלגה לכנסת, המשוריין לנציג מחוז יו"ש, ירושלים והשפלה, במטרה לשלב ברשימה דמות בעלת ניסיון שתפעל למען המחנה הלאומי וההתיישבות.

מסיקה, שעמד בראש המועצה האזורית שומרון בין השנים 2007 ל-2015, מביא עמו רקע מוניציפלי וציבורי נרחב. בבחירות המקדימות הקודמות התמודד על משבצת המחוז, אך שובץ מאחורי חבר הכנסת אביחי בוארון. לקראת הסיבוב הנוכחי הוא זוכה לגיבוי מצד ראשי רשויות ופעילים מרכזיים בליכוד.

ההתפתחויות בעקבות החלטת בית הדין

המהלך של מסיקה מגיע בעקבות פסיקת בית הדין של הליכוד, אשר קיבל את העתירות נגד הסעיף שאושר בוועידת המפלגה ברוב דחוק. בית הדין קבע כי נבחרי ציבור בהווה ובעבר – בהם חברי כנסת ושרים – לא יוכלו להתמודד במחוזות. החלטה זו בלמה את היוזמה של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ, ופתחה את הדרך להתמודדות של דמויות שטח.

בפנייה מפורטת ששיגר לפעילי המפלגה ולראשי הקבוצות בליכוד, ביקש מסיקה את תמיכתם לקראת המערכה הצפויה. בדבריו הדגיש את חשיבות הניסיון וההיכרות עם צורכי השטח, וציין כי מטרתו היא להבטיח למחוז ייצוג נחוש המחויב לעשייה למען ההתיישבות, הפריפריה ותנועת הליכוד.