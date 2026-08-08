כובש שער הניצחון- מנור סולומון ( אורן בן חקון, פלאש 90 )

מנור סולומון בדרך לווסטהאם. לפי דיווח שפורסם היום (שבת), המועדונים הגיעו להסכמה מלאה על העברתו של שחקן נבחרת ישראל מטוטנהאם, והבדיקות הרפואיות שלו כבר נקבעו למחר.

על פי פרטי העסקה, ווסטהאם תשלם לטוטנהאם סכום קבוע של 5 מיליון ליש"ט. בנוסף לכך, ההסכם כולל בונוסים ותוספות אפשריות בגובה של 2 מיליון ליש"ט, כך שהסכום הכולל עשוי להגיע ל-7 מיליון ליש"ט. בטוטנהאם אישרו את תנאי העסקה, וכעת נותר לסולומון להשלים את הבדיקות הרפואיות ולחתום על החוזה. אם לא יתעוררו בעיות במהלך הבדיקות, המעבר צפוי להפוך לרשמי לאחר השלמת ההליכים האחרונים.

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סולומון יחתום בווסטהאם על חוזה לשלוש שנים. בהסכם נכללה גם אפשרות להארכת ההתקשרות עד חודש יוני 2030, כך שהמועדון הלונדוני יוכל להשאיר את הישראלי לתקופה נוספת מעבר לחוזה הראשוני.

העסקה המתגבשת תעביר את סולומון בין שני מועדונים מלונדון. טוטנהאם כבר נתנה את אישורה למהלך, בעוד בווסטהאם נערכים לקראת הבדיקות הרפואיות והחתימה.

הסכום הקבוע בעסקה עומד כאמור על 5 מיליון ליש"ט, בעוד 2 מיליון הליש"ט הנוספים תלויים בתוספות ובבונוסים שנקבעו בין המועדונים. בשלב זה לא נמסר מהם התנאים המדויקים שיידרשו כדי שטוטנהאם תקבל את מלוא הסכום.

לאחר הבדיקות הרפואיות צפויים הצדדים להשלים את החתימה ולפרסם הודעה רשמית. אם ההעברה תושלם כמתוכנן, סולומון יפתח פרק חדש בקריירה שלו במדי ווסטהאם.