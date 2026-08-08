בליכוד חוששים מארדן? ההצעה המפתה שקיבל מהמפלגה

גלעד ארדן חשף הערב (שבת) כי בימים האחרונים הוצע לו שריון ברשימת הליכוד לקראת הבחירות, הצעה שאותה, לדבריו, דחה באופן מיידי.
בריאיון ל"פגוש את העיתונות" הסביר ארדן כי אינו מעוניין לשוב למערכת פוליטית שבה לא תהיה לו האפשרות להנהיג ולהוביל.
"הוצע לי שריון בליכוד, ממש בימים האחרונים, דחיתי את זה על הסף", סיפר ארדן. לדבריו, הסיבה לכך אינה נוגעת למיקום שהוצע לו ברשימה, אלא לשאלה רחבה יותר של יכולת ההשפעה שלו.
"אין לי שום עניין להיות שוב בתוך מערכת שאין לי בה יכולת להנהיג ולהוביל. לא מעניין אותי להיות מספר שתיים של אף מפלגה, לא מעניין אותי להיות כפוף להחלטות הפוליטיות של איזשהו מנהיג, ולא משנה של איזה מפלגה".
ארדן הדגיש כי השקפת עולמו נותרה ימנית, אך טען כי המציאות שנוצרה בישראל, וביתר שאת מאז מתקפת 7 באוקטובר, מחייבת שינוי במערכת הפוליטית.
"אני איש ימין, אני יודע מה הימין במדינת ישראל היום רוצה, בטח אחרי 7 באוקטובר", אמר.
בהמשך טען כי גם המחלוקת סביב הרפורמה המשפטית המחישה את הצורך בקבלת החלטות לאומיות משמעותיות מתוך הסכמה רחבה. "את הדברים הללו אפשר לעשות רק בהסכמות הרחבות, וצריך פה מפץ פוליטי".
"אנשים מתבגרים וצוברים ניסיון"
במהלך הריאיון נשאל ארדן מדוע דווקא כעת הוא בוחר בדרך אחרת, לאחר שגם בתקופת ההתנתקות, אז היה ממובילי "מורדי הליכוד" – נותר בתוך המפלגה ולא עזב אותה.
ארדן השיב כי השקפתו על תפקידו במערכת השתנתה לאורך השנים: "אנשים עם השנים מתבגרים וצוברים ניסיון, והשקפת העולם מתרחבת, ורואים את הדברים בצורה בוגרת ואחראית יותר".
לדבריו, אירועי 7 באוקטובר היו עבורו נקודת מפנה משמעותית. "הטבח הנורא הכה בכולנו – מכה שחייבה אותנו לחשוב ולהסתכל פנימה אל תוך עצמנו".
ארדן הוסיף כי בעקבות האירועים החליט להניח בצד שיקולים של כדאיות פוליטית אישית: "היא גרמה לי לעשות מעשה שהוא בעצם לקחת את האינטרס הפוליטי שלי, לזרוק אותו הצידה, ולנסות ולעשות מעשה שבאמת יציל את מדינת ישראל, ויאפשר לה להתמודד עם האתגרים שאנחנו צפויים להתמודד איתם בשנים הבאות".
ומה יקרה אם הסקרים לא ישתנו?
ארדן נשאל גם האם יהיה מוכן לפרוש מהמרוץ אם לקראת סגירת הרשימות מצבו בסקרים יישאר ללא שינוי. על כך השיב באופן חד-משמעי: "לא. אני ממשיך עד הסוף. אני נלחם פה על דרך".
כדוגמה לכך שמגמות פוליטיות עשויות להשתנות הזכיר ארדן את המאבק שניהל בתקופת תוכנית ההתנתקות. לדבריו, בתחילת הדרך התמיכה במהלך הייתה רחבה, אך ההתנגדות בתוך הליכוד הצליחה לשנות את התמונה.
"בזמנו, כששרון יזם את עקירת גוש קטיף, זה התחיל בשני שלישים בעדה ושליש נגדה, וכשאני, דרך אגב, יחד עם חברי יולי אדלשטיין, הובלנו אז את מורדי הליכוד, התוצאה התהפכה".
ארדן הבהיר בכך כי מבחינתו גם הפעם אין בכוונתו לקבל את תמונת הסקרים הנוכחית כעובדה מוגמרת, והוא מתכוון להמשיך בניסיון לקדם את המהלך הפוליטי שעליו הוא מדבר, גם אם בשלב זה הדרך אליו נראית מורכבת.
כל קול אליו זה לדעתי קול שיחסר לימין ממשלת שמאל .אל תגידו למה טיבי שיחק אותה אחר כך זה בידכם לעשות חישוב מראש