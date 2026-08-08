בליכוד חוששים מארדן? ההצעה המפתה שקיבל מהמפלגה

גלעד ארדן חשף הערב (שבת) כי בימים האחרונים הוצע לו שריון ברשימת הליכוד לקראת הבחירות, הצעה שאותה, לדבריו, דחה באופן מיידי.

בריאיון ל"פגוש את העיתונות" הסביר ארדן כי אינו מעוניין לשוב למערכת פוליטית שבה לא תהיה לו האפשרות להנהיג ולהוביל.

"הוצע לי שריון בליכוד, ממש בימים האחרונים, דחיתי את זה על הסף", סיפר ארדן. לדבריו, הסיבה לכך אינה נוגעת למיקום שהוצע לו ברשימה, אלא לשאלה רחבה יותר של יכולת ההשפעה שלו.

"אין לי שום עניין להיות שוב בתוך מערכת שאין לי בה יכולת להנהיג ולהוביל. לא מעניין אותי להיות מספר שתיים של אף מפלגה, לא מעניין אותי להיות כפוף להחלטות הפוליטיות של איזשהו מנהיג, ולא משנה של איזה מפלגה".

ארדן הדגיש כי השקפת עולמו נותרה ימנית, אך טען כי המציאות שנוצרה בישראל, וביתר שאת מאז מתקפת 7 באוקטובר, מחייבת שינוי במערכת הפוליטית.

"אני איש ימין, אני יודע מה הימין במדינת ישראל היום רוצה, בטח אחרי 7 באוקטובר", אמר.

בהמשך טען כי גם המחלוקת סביב הרפורמה המשפטית המחישה את הצורך בקבלת החלטות לאומיות משמעותיות מתוך הסכמה רחבה. "את הדברים הללו אפשר לעשות רק בהסכמות הרחבות, וצריך פה מפץ פוליטי".

"אנשים מתבגרים וצוברים ניסיון"

במהלך הריאיון נשאל ארדן מדוע דווקא כעת הוא בוחר בדרך אחרת, לאחר שגם בתקופת ההתנתקות, אז היה ממובילי "מורדי הליכוד" – נותר בתוך המפלגה ולא עזב אותה.

ארדן השיב כי השקפתו על תפקידו במערכת השתנתה לאורך השנים: "אנשים עם השנים מתבגרים וצוברים ניסיון, והשקפת העולם מתרחבת, ורואים את הדברים בצורה בוגרת ואחראית יותר".

לדבריו, אירועי 7 באוקטובר היו עבורו נקודת מפנה משמעותית. "הטבח הנורא הכה בכולנו – מכה שחייבה אותנו לחשוב ולהסתכל פנימה אל תוך עצמנו".

ארדן הוסיף כי בעקבות האירועים החליט להניח בצד שיקולים של כדאיות פוליטית אישית: "היא גרמה לי לעשות מעשה שהוא בעצם לקחת את האינטרס הפוליטי שלי, לזרוק אותו הצידה, ולנסות ולעשות מעשה שבאמת יציל את מדינת ישראל, ויאפשר לה להתמודד עם האתגרים שאנחנו צפויים להתמודד איתם בשנים הבאות".