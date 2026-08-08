חיזבאללה שיגר רחפן לעבר כוחות צה"ל, אבל המטרה הייתה אחרת

רחפן נפץ שוגר אתמול (שישי) לעבר כוחות צה"ל שפעלו בדרום לבנון אך לא התפוצץ, באירוע לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

בצה"ל בוחנים אפשרות שלשיגור הייתה מטרה נוספת מעבר לניסיון לפגוע בכוחות.

הרחפן שוגר לעבר אזור רכס עלי טאהר בזמן הפסקת האש. למרות שמדובר בהפרה של ההסכם, בצה"ל לא פרסמו בזמן אמת הודעה לציבור על האירוע, ועד כה גם לא דווח על תגובה צבאית בעקבות השיגור.

אלא שמאחורי התקרית מסתתרת התפתחות נוספת שמעסיקה את צה"ל בימים האחרונים.

ההערכה: ניסיון לסייע למחבלים להימלט

בצבא מעריכים כי שיגור הרחפן עשוי היה להיות חלק מניסיון של חיזבאללה לסייע למחבלים הנצורים במערכת מנהרות באזור רכס עלי טאהר לצאת מהמתחם.

על פי ההערכות, בתוך התוואי התת-קרקעי נמצאים עדיין כ-15 מחבלים.

במהלך השבוע האחרון זיהו הכוחות כמה ניסיונות שלהם לצאת מהמתחם ולהימלט. חלק מהמחבלים שניסו לצאת חוסלו, בעוד אחרים הותקפו והצליחו לחזור אל תוך המנהרות.

ההערכה בצה"ל היא שחיזבאללה מנסה למצוא דרכים לסייע לאנשיו שנותרו מתחת לקרקע, וכעת נבדק שיגור הרחפן כחלק מאותם ניסיונות.

מדובר במתחם בעל חשיבות מיוחדת עבור הצבא, שכן לפי המידע שבידי צה"ל זהו המקום האחרון בתוך רצועת הביטחון הישראלית שבו ידוע בוודאות על מחבלים שנותרו בשטח.