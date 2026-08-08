איראן מאיימת על סעודיה: "הברית החדשה לא תעזור לכם"

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ( (צילום: שאטרסטוק) )

באיראן מגבירים את הלחץ על סעודיה בעקבות ברית ההגנה ההדדית שלה עם פקיסטן וטורקיה.

גורמים איראניים הזהירו בימים האחרונים פעם אחר פעם כי ההסכם החדש לא יוכל להבטיח את ביטחונה של הממלכה, כך דווח היום (שבת) ב-CNN. ההתבטאויות מטהראן מגיעות על רקע הניסיון האיראני להמעיט בחשיבותה האסטרטגית של הברית ולהעביר מסר לריאד שלפיו גם הרחבת שיתופי הפעולה הביטחוניים שלה לא תעניק לה חסינות מפני האיומים באזור. אחד המסרים החריפים הגיע ממחמוד נבויאן, חבר בוועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ של הפרלמנט האיראני, שתקף את ההישענות הסעודית על בעלות בריתה. "שליטי סעודיה חייבים לדעת שכשם שבסיסיה של אמריקה לא יכלו להביא להם ביטחון, כך גם ההיאחזות בעושי דברה של אמריקה לא תביא להם ביטחון", כתב נבויאן ברשת X.

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הסכם ההגנה בין סעודיה טורקיה ופקיסטן

סעודיה, טורקיה, ופקיסטן חתמו בסוף השבוע על הסכם הגנה שמעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני בין המעצמות המוסלמיות - וקובע כי כל מתקפה על אחת מהן תחשב כמתקפה על כל שלושת המדינות.

ההסכם נחתם על רקע החשש הגובר של סעודיה מתקיפה של איראן נגדה, וגם האפשרות של עימות בין ישראל לטורקיה.

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן וראש ממשלת פקיסטאן שבאז שריף חתמו על ההסכם בטקס מיוחד שנערך במכה. במשרד החוץ הפקיסטני אמרו כי "ההסכם נועד לחזק את ההרתעה הקולקטיבית מפני כל פעולת תוקפנות, וקובע כי כל מתקפה מזוינת נגד אחת משלוש המדינות תיחשב כמתקפה נגד כולן".

בנוסף, ההסכם מציג שיפור להיבטי שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות, אשר יכלול שיתוף מודיעין ומידע טכנולוגי. לפי ההערכות, ההסכם יוביל גם לתרגילים צבאיים משותפים בקרוב.