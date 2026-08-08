ברוך דיין האמת: הזמר והפייטן אבישי לוי נהרג בתאונה קשה

טרגדיה קשה פקדה את ירושלים ועולם המוזיקה בערב שבת: הזמר והפייטן אבישי לוי, בן 46, נהרג בתאונת דרכים מחרידה ברחוב אדוניהו הכהן בבירה.

מתחקיר ראשוני עולה כי לוי יצא מרכבו ושכח להעביר את מנגנון הניוד למצב חניה. לאחר מכן החל הרכב להידרדר, נפגע ממנו ולוי נמחץ תחתיו. שמו הותר לפרסום שעה קלה לפני כניסת השבת, לאחר שזוהה על ידי בני משפחתו בבית החולים 'הדסה הר הצופים' בבירה.

הדיווח הראשוני על התאונה הקשה התקבל בשעה 16:03 במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים. חובשים ופרמדיקים שהוזעקו למקום פינו את לוי לבית החולים הדסה הר הצופים תוך כדי פעולות החייאה נמרצות, אך שם נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותו.

אלי ריימונד, חובש ביחידת האופנועים של מד"א, שיחזר את המראות מהזירה: "ראינו את הפצוע כשהוא נלכד מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".