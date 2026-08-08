"תמיד היה לצידי": אסון כבד בבית משפחת מסי

ליונל מסי ( צילום: שאטרסטוק )

חורחה מסי, אביו וסוכנו של ליאו מסי, הלך לעולמו ביום שישי בבית חולים בעיר הולדתו רוסאריו שבארגנטינה, כך אושר היום (שבת). הוא היה בן 68 במותו וסבל ממחלה ממושכת.

משפחת מסי נמנעה במשך תקופה ארוכה מלפרסם פרטים על מחלתו. במהלך המונדיאל האחרון היא אישרה כי חורחה מתמודד עם בעיה בריאותית ונמצא תחת השגחה רפואית. כבר לאחר משחק הפתיחה של ארגנטינה נגד אלג'יריה בחודש יוני, שבו כבש מסי, אמר הכוכב הארגנטינאי כי ההתרגשות שהפגין במהלך המשחק ולאחריו לא הייתה קשורה לכדורגל. הוא סיפר כי עבר ימים קשים ומורכבים והודה לחבריו לנבחרת ולאנשי הצוות על התמיכה. חורחה הותיר אחריו את רעייתו סיליה ואת ארבעת ילדיהם: ליאו, אחיו הגדולים רודריגו ומתיאס ואחותו הצעירה מריה סול. ניואל'ס אולד בויס, המועדון הראשון שבו שיחק ליאו מסי, היה בין הראשונים לפרסם הודעת אבל. במועדון תיארו את חורחה כאוהד מוכר של הקבוצה וכמי שתמך בכל שלב בדרכו של בנו. לפי המועדון, הליווי והמנהיגות השקטה שלו היו משמעותיים בהתפתחות הקריירה של מסי.

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גם התאחדות הכדורגל של דרום אמריקה, CONMEBOL, מסרה את תנחומיה למשפחה. ברצלונה הודתה לחורחה על האמון שהעניק למועדון בתחילת דרכו של בנו ועל חלקו בשנים המצליחות שלו בקבוצה.

ריאל מדריד הצטרפה להודעות האבל ומסרה את תנחומיה לליאו מסי, למשפחתו ולקרוביו.

לפני שעבר לאירופה עבד חורחה במפעל פלדה ברוסאריו. בשנת 2000 העתיק את חייו עם המשפחה לספרד, לאחר שליאו הצטרף לאקדמיה של ברצלונה. בהמשך ניהל את הקריירה של בנו, שכללה את המעבר מברצלונה לפריז סן ז'רמן ולאחר מכן לאינטר מיאמי.

"אבא שלי תמיד היה לצדי", סיפר מסי בריאיון בשנת 2007. הוא תיאר כיצד שניהם התקשו בתקופה הראשונה בברצלונה, אך החליטו להישאר ולהמשיך יחד.

במהלך השנים הפך מסי לשיאן ההופעות והשערים של ברצלונה, זכה שמונה פעמים בכדור הזהב והוביל את ארגנטינה לזכייה במונדיאל 2022. חורחה לא הגיע למונדיאל האחרון בצפון אמריקה, אך בנו שהה עמו ברוסאריו לאחר סיום הטורניר, לפני שחזר לשחק במדי אינטר מיאמי.