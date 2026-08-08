שינוי כיוון בוושינגטון? הגנרל הבכיר מחפש דרך לסיים את המלחמה

אחרי חודשים ארוכים של לחימה מול איראן, בצמרת הביטחונית האמריקנית גוברים הקולות הקוראים למצוא דרך לסיים את המערכה.

יו"ר המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, פועל בשבועות האחרונים לקידום "נתיב יציאה" מהמלחמה ומזהיר מפני הרחבה נוספת שלה. כך דווח הלילה (בין שישי לשבת) ב-CNN מפי שלושה גורמים המעורים בשיחות.

על פי הדיווח, קיין העביר לבכירים בסביבתו של הנשיא דונלד טראמפ מסר שלפיו האפשרויות הצבאיות העומדות כיום בפני ארצות הברית אינן מבטיחות את השגת מטרות המלחמה, ואף עלולות להוביל לתוצאה הפוכה מזו שאליה מכוון הממשל.

אחד הגורמים תיאר את עמדתו של יו"ר המטות המשולבים במילים ברורות: "קיין מחפש דרך מוצא".

המטרות שהציב ממשל טראמפ כוללות בין היתר את פירוק תוכנית הגרעין האיראנית והשבת חופש השיט במצר הורמוז. אלא שלפי CNN, קיין ובכירים נוספים בממשל מטילים ספק ביכולת להשיג את היעדים הללו באמצעות הפצצות נוספות בלבד.

המסר לקבינט: אין פתרון קל מהאוויר

לפי הדיווח, קיין שוחח בתקופה האחרונה עם שורה של בכירים בממשל, בהם ראש ה-CIA ג'ון רטקליף, מזכיר המדינה מרקו רוביו וסגן הנשיא ג'יי די ואנס.

בשיחות ביקש הגנרל להציג את המחירים והסיכונים הכרוכים בהרחבת המערכה וליצור עמדה מתואמת בין הגורמים השונים לקראת דיונים עם טראמפ.

גורמים ששוחחו עם CNN סיפרו כי דיין ובכירים נוספים הגיעו למסקנה שלפיה תקיפות אוויריות, גם אם יורחבו משמעותית, אינן צפויות לבדן לגרום לטהראן לקבל את התנאים שמציבה וושינגטון.

אחד המקורות הסביר כי מבחינתו של קיין, "זו פשוט הדרך שלו להגן על הצבא".

מנגד, האפשרות של פעולה קרקעית באיראן נחשבת בעייתית עוד יותר. טראמפ הסתייג לאורך המלחמה מהכנסת כוחות אמריקניים למערכה קרקעית שעלולה לגבות אבדות כבדות ולהכניס את ארצות הברית לעימות ממושך ויקר.

החשש מהסלמה, והעמדה הישראלית

המתיחות סביב המשך המלחמה הגיעה לשיאה בסוף חודש יולי, כאשר טראמפ שקל לחדש את התקיפות באיראן בהיקף נרחב.

לפי CNN, קיין וגורמים נוספים בממשל הסתייגו מהמהלך וחששו מתגובת שרשרת שתוביל להרחבת העימות. אחד המקורות טען כי הגורמים המרכזיים שתמכו בפעולה היו אנשי פיקוד המרכז האמריקני – CENTCOM – וכי גם ישראל תמכה באופן כללי בהסלמת הפעילות נגד איראן.

טראמפ החליט לבסוף שלא להוציא את התקיפה לפועל. הנשיא הסביר אז כי ההחלטה התקבלה לאחר שיחות עם גורמים במזרח התיכון, שהזהירו מפני תגובה איראנית אפשרית נגד תשתיות אנרגיה באזור.

עם זאת, גורם בכיר בממשל הבהיר ל-CNN כי האפשרות של תקיפות נוספות באיראן עדיין נמצאת על השולחן.

בעיה נוספת: מלאי החימושים

לשיקולים המדיניים והצבאיים מצטרפת בעיה משמעותית נוספת, השחיקה במלאי התחמושת של צבא ארצות הברית לאחר חודשים של לחימה.

לפי הדיווח, קיין העלה בעצמו את סוגיית מלאי החימושים בדיונים עם בכירי הממשל. גם גורמים במדינות המפרץ הזהירו את וושינגטון כי במקרה של הסלמה נוספת עלול להיווצר קושי להתמודד עם מטחי טילים וכטב"מים איראניים, בין היתר בשל המחסור במערכות הגנה אווירית ובמיירטים מתקדמים.

החשש הזה מקבל משנה תוקף לאחר דיווחים נוספים מהימים האחרונים שלפיהם המלחמה שחקה חלק משמעותי ממלאי התחמושת האמריקני, ושיקום חלק מהמלאים עשוי להימשך זמן רב.