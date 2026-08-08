טלטלה בצמרת האיראנית: הנשיא איים להתפטר והציב דרישה לח'אמנאי

משבר חריג בצמרת השלטון האיראני: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן איים להתפטר מתפקידו בניסיון לכפות פגישה עם המנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי. כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים במדינות המעורבות בתיווך בין איראן לארצות הברית.

על פי הדיווח, מאחורי הצעד החריג של הנשיא עומדת החרפה במצבה הכלכלי של איראן. פזשכיאן ביקש להציג בפני ח'אמנאי את חומרת המשבר ולהבהיר כי מבחינתו השגת הסכם שיוביל להקלה ממשית ומהירה על הכלכלה האיראנית הפכה לצורך דחוף.

המתיחות בצמרת משקפת גם את הלחצים המופעלים על המשלחת האיראנית לשיחות.

גורמים המעורבים בתיווך מתארים פער בין מי שמבקשים לקדם הסדר עם וושינגטון לבין הגורמים הניציים במשטר. לפי הדיווח, גם בכירים התומכים בהסכם מתקשים לקדם את עמדתם מול המנהיג העליון.

בצד האיראני מבהירים למתווכים כי הסכם שלא יספק תמורה כלכלית מורגשת יתקשה לזכות בתמיכה בטהראן. הדרישה אינה מסתכמת בהפסקת הלחימה או בהסדרה של השיט במפרץ, אלא כוללת גם צעדים שיאפשרו לאיראן להכניס כסף לקופתה.

משמרות המהפכה מאיימים לחזור לתקוף

מנגד, משמרות המהפכה ממשיכים להציג קו תקיף בהרבה. לפי הדיווחים, בארגון מאותתים כי אם המגעים לא יובילו להישגים כלכליים משמעותיים עבור איראן, הם עשויים לחדש ואף להרחיב את הפעולות נגד ספינות ומכליות באזור.

השילוב בין הלחץ הכלכלי מבית לבין האיום בהסלמה צבאית הביא להרחבת המשא ומתן. השיחות, שהתמקדו תחילה ביצירת הסדר מוגבל שיאפשר את חידוש התנועה במצר הורמוז, עוסקות כעת גם באפשרות להעניק לאיראן פטורים מסוימים מהסנקציות, לאפשר מחדש יצוא נפט ולשחרר כספים ונכסים איראניים שהוקפאו.

מדובר בסוגיות שכבר נכללו בעבר בהבנות בין וושינגטון לטהראן, אך הוקפאו בעקבות ההתפתחויות והלחימה.